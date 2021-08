L'obiettivo dell'Inter in questi ultimi giorni di mercato sarà quello di rinforzare l'attacco per regalare a Simone Inzaghi una rosa competitiva e completa in ogni reparto. L'esordio in campionato è stato ottimo con il successo per 4-0 in casa contro il Genoa ma va fatto ancora qualcosa, visto che in avanti preoccupa Alexis Sanchez per le sue condizioni fisiche, mentre Edin Dzeko non è più giovanissimo. In queste ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti importanti per l'attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa, da sempre obiettivo numero uno del tecnico nerazzurro, che lo conosce molto bene avendolo allenato fino a qualche mese fa nella Capitale.

Inter vicina a Correa

Fino a ieri l'Inter sembrava aver deciso di puntare su Marcus Thuram per rinforzare il reparto avanzato ma qualcosa è cambiato in queste ore. Decisivo è stato anche l'infortunio subito al ginocchio dall'attaccante francese durante il match di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero deciso di accelerare e accontentare Simone Inzaghi provando a mettere le mani sul nome in cima alla lista sin dall'inizio di questa estate, Joaquin Correa. L'attaccante argentino della Lazio si sposerebbe alla perfezione con il 3-5-2, pronto a diventare anche 3-5-1-1 dell'allenatore nerazzurro, che lo conosce molto bene avendolo allenato fino a qualche mese fa nella Capitale.

Il giocatore, inoltre, non è andato neanche in panchina nel match di campionato tra Empoli e Lazio, vinto dai biancocelesti per 3-1.

Anche il direttore sportivo del club capitolino, Igli Tare, ha aperto alla cessione all'Inter nella classica intervista prepartita: "Si sa che vuole lasciare la Lazio, c’è questa possibilità che esiste con l’Inter, vediamo nelle prossime ore.

Per noi è un giocatore importante, lui lo sa, non dipende da noi ma dall’Inter e poi vediamo. Non c’è solo l’Inter, c’è qualcosa all’estero ma il desiderio del ragazzo è di rimanere in Italia".

La possibile richiesta della Lazio

Il grande ostacolo per vedere Joaquin Correa con la maglia dell'Inter è rappresentato dalla richiesta economica della Lazio.

I biancocelesti, infatti, hanno chiesto all'Inter una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, ritenuti troppi in un mercato condizionato dalla crisi economica. Il club di Claudio Lotito, però, spara alto anche perché consapevole che i nerazzurri abbiano incassato quasi 200 milioni di euro dalle cessioni di Lukaku e Hakimi. Non è escluso, però, che la fumata bianca possa arrivare inserendo una contropartita tecnica, magari Roberto Gagliardini, che sembra chiuso da Barella, Brozovic, Sensi, Calhanoglu, Vecino e Vidal, oltre al possibile arrivo di Nandez.

Con un conguaglio economico da 20 milioni di euro più bonus potrebbe arrivare la fumata bianca. L'alternativa allo scambio è quella che la Lazio abbassi le proprie pretese e accetti la proposta della società nerazzurra, pronta a offrire 25 milioni di euro più bonus.