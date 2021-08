Il calciomercato del Milan non è ancora concluso, con la dirigenza rossonera che è chiamata a risolvere la questione relativa al rinnovi di Franck Kessie. Il nazionale ivoriano, dal ritiro olimpico con la Costa d'Avorio, aveva inviato segnali rassicuranti ai tifosi rossoneri, ma il rinnovo sembrerebbe non voler arrivare. In questa situazione di stallo ha provato ad inserirsi il Barcellona, che avrebbe messo sul piatto il cartellino di Miralem Pjanic. Anche il Tottenham sarebbe molto interessato alla situazione del centrocampista ivoriano e potrebbe proporre il cartellino di Tanguy Ndombele, pagato 72 milioni di euro.

Milan, il Barça potrebbe provarci per Kessie

Le difficoltà del Milan nel rinnovare il contratto di Franck Kessie hanno attirato le sirene dei maggiori club europei, allettati di poter arrivare ad un giocatore del calibro dell'ivoriano.

I rossoneri si trovano di fronte ad una scelta ed in tal senso la perdita di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero potrebbe servire da monito ai dirigenti. Il Barcellona, a tal proposito, ha offerto il cartellino di Miralem Pjanic per arrivare all'ivoriano, ma tale offerta non avrebbe trovato il gradimento di Paolo Maldini. Lo scambio tra i due, quindi, difficilmente potrà avvenire a meno che non ci sia una rottura definitiva tra il Milan e il nazionale ivoriano.

Calciomercato Milan, possibile offerta del Tottenham per l'ivoriano

Kessie è entrato nel suo ultimo anno di contratto al Milan e Paolo Maldini è stato incaricato cercare di rinnovare il contratto, a condizione di rimanere nei parametri finanziari dettati dai proprietari americani Elliott Management, che non vogliono pagare stipendi altissimi.

Secondo le ultime indiscrezioni gli Spurs stanno cercando di ingaggiare il 24enne avendo intravisto un'apertura, visto che Franck Kessie avrebbe rifiutato l'ultima offerta di rinnovo proposta dalla dirigenza rossonera. Il Milan non vuole ripetere la situazione di Gianluigi Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu che hanno lasciato il club a titolo gratuito, ma in questo momento la situazione è in una fase di stallo.

Gli Spurs potrebbe cercare di acquistare il giocatore prima della fine della finestra di Calciomercato estiva inserendo nell'operazione Tanguy Ndombele, un centrocampista che è costato 62 milioni di euro più 10 di bonus quando ha firmato dal Lione. Le valutazioni dei due giocatori secondo il portale transfermarkt sono abbastanza simili e uno scambio potrebbe essere la soluzione che non arrecherebbe danno a nessuna delle due squadre, specialmente al club rossonero, che altrimenti rischierebbe ancora una volta di perdere un proprio pilastro a parametro zero.