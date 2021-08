Il calciomercato del Milan non è ancora finito dopo l'ufficialità di Pellegri, infatti i rossoneri avrebbero presentato un'offerta al Porto per Jesus Corona. La dirigenza rossonera, inoltre, starebbe per chiudere la trattativa che coinvolge Bakayoko, con il giocatore francese che è ormai ad un passo dal ritorno al Milan. Le trattative sarebbero agevolate dalle uscite imminenti di Tommaso Pobega, che dovrebbe accasarsi al Torino in prestito secco, e di Samu Castillejo, per il quale il Getafe dovrebbe presto sferrare l'assalto decisivo per il ritorno in Liga.

L'offerta del Milan per Jesus Corona

Il Milan dovrebbe vendere Samu Castillejo e avrebbe presentato un'offerta per il suo potenziale sostituto.

Secondo le ultime indiscrezioni sulla scrivania del Porto sarebbe arrivata l'offerta del Milan per Jesus 'Tecatito' Corona, si parla di 10 milioni di euro più 7 di bonus che verrebbero pagati a fine stagione.

Llegó la oferta del Milan por Tecatito Corona. Getafe va por Castillejo, que saldría por 8 millones de euros y con eso el conjunto Rossoneri puso 10 millones sobre la mesa y agregar hasta 7 millones en variables/bonus a pagar al final de la temporada. Veremos si alcanza. — Kery (@KeryNews) August 25, 2021

L'accelerazione è arrivata dalla dirigenza rossonera perché il Getafe punta su Samu Castillejo, che verrebbe venduto per 8 milioni di euro che verrebbero sostanzialmente reinvestiti integralmente sul 28enne nazionale messicano.

Corona viene quotato dal portale Transfermarkt 30 milioni di euro. Quindi un'operazione che lo vedrebbe approdare al Milan per una cifra complessiva di 17 milioni di euro potrebbe essere un buon affare per il club rossonero.

Qualche movimento notevole potrebbe quindi verificarsi negli ultimi giorni del mercato estivo, mentre Paolo Maldini e Ricky Massara cercano di rinforzare l'attacco per l'allenatore Stefano Pioli.

Da settimane si parla dell'arrivo di un giocatore bravo nell'uno contro uno per la posizione di ala destra, ma ora il desiderio potrebbe diventare realtà.

Calciomercato Milan, gli ultimi movimenti

Domani potrebbe essere una giornata decisiva per il ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Il Milan ha bisogno di un centrocampista, Tommaso Pobega è pronto a partire per un nuovo prestito, e il francese sarebbe un elemento utile per il doppio pivot.

Anche tesserare un centrocampista offensivo è un obiettivo di Paolo Maldini e Ricky Massara, e sembra che Jesús Corona del Porto e Pablo Sarabia del PSG siano i due giocatori in lizza al momento.

Ci sarebbe anche interesse per Junior Messias per il ruolo di ala destra, mentre Samuel Castillejo lascerà il club se il Getafe offrirà una cifra di 7-8 milioni di euro.

Cinque operazioni potrebbero quindi essere completate dai rossoneri fra entrate e uscite entro fine mese: il ritorno di Bakayoko, l'uscita di Pobega, la firma per il ruolo di trequartista, la potenziale cessione di Castillejo e l'arrivo di Messias.