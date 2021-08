Il Calciomercato del Milan è tutt'altro che chiuso e dopo aver acquistato Florenzi e Pellegri, la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di rinforzare la fascia destra dell'attacco. A dire il vero, su quella fascia è in uscita praticamente da inizio mercato Samu Castillejo, il quale sta faticando a trovare una nuova sistemazione. Il Milan, dal canto suo, sembra intenzionato ugualmente ad acquistare un'altra pedina e la scelta sarebbe tra Jesus Corona del Porto e Junior Messias del Crotone. Entrambi i giocatori sono abbastanza prolifici dal punto di vista realizzativo, specialmente se paragonati al rendimento sotto porta di Castillejo.

L'esterno messicano, che ha realizzato 23 reti e 46 assist da quando è al Porto, ha una valutazione di 30 milioni di euro secondo il portale transfermarkt, mentre Messias sarebbe valutato 3,5 milioni di euro pur avendo segnato 9 gol nell'ultimo campionato di Serie A.

Calciomercato Milan, occasione Corona: è in scadenza nel 2022

Il Milan ha già ingaggiato sette giocatori quest'estate, compresi i rinnovi dei prestiti, ma il mercato rossonero non è ancora terminato. Oltre a Tiemoue Bakayoko e Pietro Pellegri, potrebbe arrivare un esterno destro prima che la finestra si chiuda. Secondo quanto riferito da diverse fonti portoghesi, i rossoneri starebbero valutando un'offerta per l'esterno del Porto Jesus Corona.

📞🔴⚫ Sondaggio del #Milan nelle ultime ore con l'entourage di #JesusCorona. Il costo dell'esterno destro del #Porto è di poco superiore ai €10M perché il 🇲🇽 è in scadenza. Il #Twente ha una % sulla vendita. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #SerieA — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 22, 2021

Il contratto del nazionale messicano scadrà nel 2022 e il suo prezzo dovrebbe essere di 10-13 milioni di euro.

Il 28enne ha passaporto portoghese e quindi non occuperebbe un posto extra-UE al Milan, il che è un grande vantaggio. I rossoneri hanno parlato con l'entourage di Corona per fare il punto sull'operazione, secondo quanto riportato. Resta da vedere se c'è del vero in queste voci, ma è chiaro che il Milan vuole un rinforzo in più per il terzetto d'attacco prima che la finestra si chiuda.

Calciomercato Milan, prende quota l'ipotesi Junior Messias

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro sul mercato e un nuovo nome è ora emerso come obiettivo per i rossoneri: Junior Messias. Il brasiliano potrebbe lasciare il Crotone dopo quella che è stata una campagna 2020/21 di successo. Secondo le ultime notizie del giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan ha messo gli occhi sul 30enne, che la scorsa stagione ha segnato nove gol in Serie A. Il Crotone ora è in serie B e potrebbe così vendere la sua stella per una cifra non troppo alta. I rossoneri lo seguono da tempo e ora sono tentati di portarlo a San Siro. Il Crotone chiede 10 milioni di euro per lasciare andare Messias e i due club discuteranno della questione martedì.

Solo dopo si saprà se c'è la possibilità del trasferimento, che sicuramente risulterebbe un po' una sorpresa.