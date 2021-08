Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero riservare diverse trattative clamorose. In queste ultime ore infatti si parla molto del possibile trasferimento di Mbappé al Real Madrid. La punta francese avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi in Spagna ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Paris Saint Germain. Se dovesse concretizzarsi l'affare, la società francese potrebbe sostituirlo con Cristiano Ronaldo, con il portoghese che potrebbe quindi lasciare la Juventus. Proprio la società bianconera potrebbe essere protagonista di altre trattative di mercato.

Si parla ad esempio di un'altra possibile cessione, ovvero quella di Weston McKennie. L'americano ha molto mercato, piace ad alcune società inglesi e al Bayern Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bavarese sarebbe pronta ad offrire il cartellino del centrocampista francese Corentin Tolisso per il classe 1998. Probabile però che la Juventus voglia monetizzare da un'eventuale partenza dell'americano ed eventualmente investire su un profilo più giovane rispetto al nazionale francese. Fra l'altro Tolisso va in scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe quindi arrivare in bianconero a parametro zero la prossima stagione.

Possibile scambio di mercato McKennie-Tolisso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Monaco sarebbe interessato a Weston McKennie e potrebbe proporre alla Juventus uno scambio di mercato con Corentin Tolisso.

Il francese va in scadenza di contratto con la società bavarese la prossima stagione e la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Probabile quindi che nel caso in cui lo scambio dovesse concretizzarsi i bavaresi dovranno inserire anche una somma cash pari a circa 20 milioni di euro. La società bianconera potrebbe decidere di cedere l'americano senza scambi di mercato ed eventualmente investire su un suo sostituto più giovane.

Si parla ad esempio di un interesse concreto della Juventus per il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni, valutato circa 30 milioni di euro dalla società francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire alcune cessioni di giovani così da permetter loro di maturare esperienza e possibilmente di giocare titolari.

Si parla ad esempio di una partenza di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che nella stagione 2020-2021 è stato protagonista nella Juventus under 23. Nelle amichevoli estive dei bianconeri ha dimostrato tutte le sue qualità e potrebbe essere ceduto in prestito in Serie B. Per il difensore Radu Dragusin potrebbe esserci invece un trasferimento in Serie A al Cagliari.