Non si ferma il calciomercato del Milan, infatti, nelle ultime ore sarebbero stati fatti dei passi avanti per concretizzare ulteriori arrivi.

Secondo varie indiscrezioni giornalistiche di queste ultime ore, il club rossonero avrebbe chiuso per l'arrivo dal Monaco del giovane attaccante italiano Pietro Pellegri, con il quale si era già giunti ad un accordo qualche giorno fa. Il classe 2001 si trasferirà in rossonero con la formula del prestito oneroso di un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Nell'accordo è previsto un ulteriore milione di bonus legato al numero di gol, più una percentuale sulla futura rivendita. L'ex attaccante del Genoa arriverà a Milano nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.

Bernardo Silva

Dall'Inghilterra, invece, arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo il tabloid Daily Star il Manchester City avrebbe offerto ai rossoneri il centrocampista portoghese Bernardo Silva. Le cifre dell'affare si aggirerebbero intorno ai 45 milioni di euro, il quotidiano britannico parla di un prestito biennale a 15 milioni con diritto di riscatto per altri 30 pagabili nel 2023. Per ora non arrivano conferme sulla trattativa da parte di testate italiane.

L'attuale ingaggio del calciatore è vicino agli 8 milioni di euro a stagione.

I Citizens vorrebbero sacrificare il giocatore classe '94 per fare cassa e puntare sul centravanti del Tottenham Harry Kane.

Isco e Ziyech

Non mancano le indiscrezioni di mercato relativi ad altri giocatori. Infatti, i rossoneri negli ultimi giorni di mercato potrebbero formulare un'offerta per il centrocampista spagnolo Isco del Real Madrid o per l'esterno destro marocchino Hakim Ziyech del Chelsea, entrambi in uscita dai rispettivi club.

Il Milan preferirebbe un'operazione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

La prima di campionato

Nel frattempo la squadra allenata da mister Stefano Pioli è pronta a fare il proprio esordio in campionato contro la Sampdoria. Domani 23 agosto alle ore 20:45 i rossoneri affronteranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova i blucerchiati di mister Roberto D'Aversa.

Di seguito le probabili formazioni del match.

La Samp dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Audero in porta, difesa con Bereszynski sulla destra, Yoshida e Chabot la coppia centrale e a sinistra Augello; mediana con Adrien Silva e Thorsby; trequarti con Candreva a destra, Gabbiadini a sinistra e Damsgaard dietro l'unica punta Quagliarella.

Stesso modulo per il Milan, Maignan in porta, Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, Tomori e Kjaer centrali; Tonali e Bennacer in mediana; Saelemaekers, Brahim Díaz e Leão agiranno alle spalle di Giroud. La gara sarà trasmessa su Dazn.