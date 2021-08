La nuova stagione sta per iniziare, ma a tenere banco c'è sempre il Calciomercato, con il Milan protagonista anche di varie indiscrezioni che riguardano già la prossima estate.

Infatti i rossoneri rischiano di perdere un proprio pilastro a parametro zero nel prossimo giugno 2022, poichè non ci sarebbe ancora l'accordo per il rinnovo del contratto di Franck Kessie. Tale situazione ha attirato l'interesse dei top club mondiali con il Barcellona che dopo aver tesserato Aguero e Depay a parametro zero quest'anno, avrebbe messo nel mirino il centrocampista ivoriano per la prossima stagione.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus di Max Allegri.

Dal canto suo, il Milan avrebbe messo invece nel mirino Lorenzo Insigne, che potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero nel 2022 non avendo trovato ancora l'accordo con il club partenopeo.

Calciomercato, ci sarebbero molte pretendenti per Kessie

Il centrocampista ivoriano del Milan vedrà scadere il proprio contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno 2022. Come accaduto nei mesi scorsi per Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, anche per Kessie sembrano esserci diversi problemi riguardanti il rinnovo del contratto.

Su Franck Kessie ci sarebbe il forte interesse del Barcellona, che avrebbe individuato nel nazionale ivoriano il rinforzo ideale per la prossima stagione.

Nella lista dei desideri dei catalani, inoltre, ci sarebbe anche il nome di Goretzka, anche lui in scadenza nel 2022 col Bayern Monaco. Entrambi i calciatori sarebbero anche nel mirino della Juventus.

Franck Kessie ha una valutazione di 55 milioni di euro secondo il portale transfermarkt, ma il Milan - se non dovesse giungere a un rinnovo - rischia ancora una volta di perdere un proprio giocatore senza guadagnare nulla.

Calciomercato Milan, obiettivo Insigne a parametro zero

Intanto Lorenzo Insigne vorrebbe uno stipendio di 6 milioni di euro all'anno per rinnovare il suo contratto con il Napoli, che va in scadenza il 30 giugno 2022. Per ora i partenopei considerano eccessiva la richiesta di stipendio del giocatore neo-campione d'Europa e, invece di cedere alle sue richieste, sembrano voler attendere ancora, correndo però il rischio che possa liberarsi a titolo gratuito fra 10 mesi.

Nel frattempo, l'agente di Insigne avrebbe sondato un possibile futuro trasferimento al Milan e all'Inter, parlando con la dirigenza di entrambe le società meneghine.