In Serie C iniziano ad esserci tanti movimenti di calciomercato . Le big sono pronte per rafforzare le loro rose. Proprio oggi, 9 agosto, sono stati ufficializzati i gironi: confermato il Pescara nel girone B, un raggruppamento che ha ancora un punto interrogativo: sarà una tra Fano e Pistoiese a compilare quel vuoto.

Sorpresa Virtus Verona, offerta per Paloschi

A sorpresa, il presidente ed allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco, sull'edizione odierna de L'Arena ha dichiarato che spera di poter avere a disposizione Paloschi per l'attacco: "Stiamo aspettando una punta e un centrocampista di qualità.

Siamo alla finestra per capire cosa vuol fare Paloschi. Se non dovessero concretizzarsi altre soluzioni, noi ci siamo". Una notizia abbastanza sorprendente se considera che l'ex attaccante del Chievo Verona ha pretendenti in Serie B e tante si accetterebbe di scendere in Serie C.

Il Bari forte su Gigliotti, il Catanzaro sogna Melchiorri

Il Bari cerca un regista ed un difensore d'esperienza. Per quest'ultimo, il nome caldo è quello di Gigliotti , appena svincolatosi dal Chievo Verona che è stato escluso dalla Serie B. Dunque, Gigliotti potrebbe arrivare a parametro zero, essendo svincolato. Per il centrocampo, si pensa a Damiani. In uscita dal Bari sarebbe Hamlili che è cercato da Monopoli, Fidelis Andria e Messina e De Risio richiesto dal Pescara.

Attivo anche il Catanzaro nel Calciomercato: il club calabrese sta trattando Cianci del Teramo, mentre per l'attacco sta valutando un calciatore che sarebbe un big per la categoria: Federico Melchiorri. Per l'attaccante, in uscita dal Perugia neopromosso in Serie B, ci sono stati anche i sondaggi di Ascoli (Serie B) e Pescara (Serie C).

Proprio il Catanzaro, una volta definito l'acquisto di un bomber, potrebbe partire da Matteo Di Piazza. Il bomber, ex Lecce, è cercato dalla Fidelis Andria , ambiziosa neopromossa della Serie C.

Le altre trattative di Serie C: il Taranto pensa a Varela

Il Taranto cerca il posto in attacco. I pugliesi stavano lavorando al ritorno in Italia dell'esterno offensivo classe 1991 Ignacio Lores Varela intenzionato a tornare in Italia, ma il calciatore pare abbia preferito la destinazione Siena, rispetto al Taranto (che ha rifiutato).

Il Foggia ha ottenuto l'accordo con il Lecce per il difensore centrale Davide Riccardi che è sulla lista dei partenti del direttore sportivo salentino Pantaleo Corvino. In attacco il Foggia è vicinissimo a Di Grazia del Pescara. La trattativa sarebbe un buon punto.

Dunque sono tanti i movimenti sul calciomercato e proprio per questo nei prossimi giorni potrebbero piovere diverse ufficialità, pronte a cambiare il valore delle squadre di Serie C.