La telenovela di Yonhatan Cohen al Pisa sta per finire. Il calciatore dovrebbe arrivare in Toscana nei prossimi giorni, il Maccabi alla fine ha ceduto e i dirigenti del Pisa stanno limando l'accordo. Manca davvero solo l'ufficialità: l'attaccante, che vanta una buona esperienza e ha giocato sia in Champions League che in Europa League (dove ha segnato pure 2 reti in 6 presenze), sarà del Pisa a breve. Il suo curriculum nel Maccabi è molto soddisfacente: 106 presenze, 39 gol e 27 assist.

Cohen potrebbe arrivare per formare una coppia d'attacco scoppiettante con Rodrigo Palacio, al quale il Pisa nei giorni scorsi ha avanzato una proposta allettante (si attende la sua risposta).

Palacio si è svincolato dal Bologna quindi arriverebbe a parametro zero in Toscana.

Le ufficialità di calciomercato

Ci sono due altre ufficialità di Calciomercato in Serie B nelle ultime ore: una in entrata e una in uscita. La prima riguarda l'acquisto del difensore Daniel Nicolas Frey da parte della Cremonese. Frey arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Chievo Verona, escluso dalla serie B. Frey è figlio d'arte: suo padre è l'ex portiere Sebastian Frey.

Per quanto riguarda l'affare in uscita si tratta della cessione del Benevento al Rubin Kazan del difensore Montassar Talbi.

Calciomercato movimentato: la Ternana vicina a Donnarumma

La Ternana del presidente Bandecchi è vicinissima a un acquisto di assoluto livello: Alfredo Donnarumma, in uscita dal Brescia.

Un acquisto che sicuramente darebbe uno slancio alle possibilità di salvezza della Ternana. Donnarumma era stato cercato da diversi club di serie B nei giorni scorsi, ma il club umbro pare abbia fatto un'offerta che ha convinto tutti.

Ma l'affare sull'asse Ternana-Brescia potrebbe essere doppio: la Ternana sarebbe vicina anche all'esterno sinistro Martella, in uscita proprio dal club lombardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, una doppia operazione intrisa di tanta esperienza per la neopromossa Ternana.

Galabinov e Paloschi: due affari a costo zero

Continuano ad attrarre tanti club i due attaccanti Galabinov e Paloschi entrambi hanno esperienza da vendere in Serie B ed entrambi sono attualmente liberi da ogni vincolo contrattuale. L'Ascoli e il Cosenza sono le ultime due pretendenti per l'attaccante ex Spezia che però spera di restare in Serie A, dopo l'esperienza in liguria iniziata benissimo in massima seria ma interrotta solo da un infortunio.

Per Paloschi invece si sono registrate soprattutto le avances della Reggina e del Brescia di mister Pippo Inzaghi. La Reggina resta comunque forte su Di Carmine, dal quale aspetta una risposta dopo aver presentato un'offerta.