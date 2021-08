Un enorme giro di attaccanti può verificarsi in Serie B. Concretamente in queste ore sono davvero tante le notizie di Calciomercato: siamo entrati nella parte più calda della sessione estiva dei trasferimenti, che si chiuderà fra una ventina di giorni.

Calciomercato Serie B: tante squadre alla ricerca di un bomber

Tra le squadre che cercano un attaccante in Serie B, ci sono, tra le altre, Pisa, Monza, Ascoli, Reggina, Crotone, Cremonese, Alessandria, Cosenza, Lecce, Parma e Benevento. Un'esigenza che potrebbe creare uno scossone, con cambi radicali negli attacchi delle varie squadre.

Partendo dalla Reggina di Luca Gallo, in questi giorni si è parlato tanto dell'obiettivo Samuel Di Carmine, attaccante in uscita dall'Hellas Verona che vorrebbe provare a misurarsi ancora in Serie A, ma che potrebbe essere attratto anche dall'offerta faraonica che gli amaranto gli hanno presentato (triennale da mezzo milione a stagione).

Anche la Cremonese aveva pensato a Di Carmine, ma poi il club si è defilato. Le possibili alternative sono tutte di altissimo livello: La Mantia dell'Empoli, Galabinov, attualmente svincolato e richiesto da mezza Serie B, e Paloschi, anch'egli svincolato. Paloschi al momento appare la pista più defilata, ma certamente i contatti per gli altri ci sono stati e il direttore sportivo Massimo Taibi farà di tutto per regalare un attaccante di grande valore al proprio mister.

Monza-Lapadula, solo un sogno?

Il Monza sta pensando invece a Gianluca Lapadula che potrebbe essere ceduto dal Benevento. Se potrebbe realizzarsi il sogno di portare Lapadula alla corte di mister Stroppa, i brianzoli potrebbero poi pensare di cedere Maric, che è stato richiesto nei giorni scorsi dalla Cremonese ma che potrebbe anche essere girato al Crotone (che sta cedendo l'attaccante Simy) in cambio del difensore Marrone cui il Monza è molto interessato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I grigiorossi (che hanno fatto un sondaggio pure per Donnarumma del Brescia), a loro volta, sarebbero propensi a cedere l'attaccante Strizzolo, richiesto dall'Alessandria. Tra i nomi caldi, come detto c'è quello di Galabinov che nelle ore scorse è stato avvicinato al Cosenza. Pare però molto difficile che la società di Guarascio possa spuntarla sulla concorrenza anche a causa del budget limitato a disposizione del direttore sportivo Gori.

Per quanto riguarda il calciomercato del Lecce non trapelano nomi, ma è chiaro che i giallorossi cercando un attaccante che possa giocarsi il posto in squadra con bomber Massimo Coda. Lo stesso Pantaleo Corvino ha spiegato che arriverà una punta, senza sbilanciarsi però sui nomi presenti sul suo taccuino. Il Parma cederà Cornelius, in procinto di decidere del proprio futuro: Udinese o Trabzonspor le destinazioni. Al suo posto, c'è da credere che i ducali proveranno ad acquistare un calciatore di livello per la Serie B.

Pisa: non solo Cohen, anche l'idea Palacio

Infine, il Pisa. La società con a capo Knaster è pronta a investire seriamente nel calciomercato. Anzi, in realtà lo ha già fatto, ma è pronta a continuare a spendere soldi per rafforzarsi e magari scalare la classifica del valore di mercato delle squadre di Serie B, in attesa della classifica reale del calcio giocato.

Resta in piedi l'idea Cohen, che è stato vicinissimo al Pisa nei giorni scorsi. Ancora una volta è stato il suo club israeliano a bloccarne il trasferimento. Intanto, la società toscana ha contattato Rodrigo Palacio, attualmente svincolato, offrendogli un contratto importante: si attende la risposta dell'attaccante ormai ex Bologna.