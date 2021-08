Eder non riesce proprio a digerire il comportamento che il Gruppo Suning ha avuto nei confronti della squadra cinese dello Jiangsu (le cui attività sono state sospese per problemi economici) e che ora sta avendo nella gestione dell'Inter, con le cessioni "pesanti" di Hakimi e Lukaku (per il passaggio del belga al Chelsea si attende solo l'ufficialità) con un mercato "al risparmio" e un ridimensionamento generale dell'organico anche in questo caso per difficoltà finanziarie.

Dopo aver attaccato i proprietari di Jiangsu e Inter nel mese di maggio, quando aveva "profetizzato" che la proprietà cinese della Beneamata avrebbe rovinato il grande lavoro di Antonio Conte per far "rientrare nella loro tasca 100 milioni", di recente l'attaccante brasiliano naturalizzato italiano è intervenuto nuovamente sulla questione, dicendo di essersi sbagliato in quel frangente di 100 milioni.

Eder non ha fatto nomi, ma implicitamente ha fatto riferimento alle uscite di due dei grandi protagonisti dell'Inter di Conte che ha vinto il 19° scudetto della sua storia al termine della stagione 2020/2021. Il club milanese non ha sacrificato soltanto un "pezzo da novanta" come Hakimi (ceduto al Paris Saint-Germain), ma anche il bomber titolare della squadra, Romelu Lukaku.

Il centravanti belga nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea per una cifra che si aggira intorno ai 115 milioni. E quasi certamente Eder ha fatto riferimento a questa somma quando, sarcasticamente, su Twitter ha affermato di aver sforato di 100 milioni quando a maggio aveva criticato Suning per le prossime partenze eccellenti in casa Inter.

La triste previsione di Eder: 'All'Inter buttano per l'aria un grande lavoro fatto da Conte'

Le dichiarazioni postate di recente da Eder su Twitter fanno il paio con quelle di maggio, quando aveva in qualche modo previsto uno scenario poco rassicurante all'Inter in vista della stagione 2021-2022. L'attaccante era reduce dalla dismissione dello Jiangsu, formazione cinese nella quale aveva militato dal 2018, dopo aver giocato proprio con la maglia nerazzurra dal 2016 al 2018.

Il Gruppo Suning già nel febbraio del 2021 aveva annunciato la fine di qualsiasi tipo di attività per la società di Nanchino, guarda caso dopo aver vinto il campionato l'anno precedente. A maggio, su Twitter, Eder aveva attaccato pesantemente la proprietà cinese, scrivendo che, dopo aver ottenuto un successo importante, la famiglia Zhang aveva deciso di mandare tutto all'aria: "Dai calciatori, staff e dirigenti".

In quell'occasione aveva fatto riferimento all'Inter, anticipando che Suning si sarebbe comportato allo stesso modo anche con l'Inter, vanificando quanto fatto da Conte che era riuscito a riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra 11 anni dopo i fasti di Mourinho e del Triplete. Tutto ciò perché: "Devono rientrare nella loro tasca di 100 milioni".

Ho sbagliato di 100 Milioni...😜🤯... 26/05/21 — Eder citadin martins (@Edercitadin7) August 9, 2021

L'attuale attaccante del San Paolo aveva poi proseguito, dicendo che agli Zhang non era mai interessato nulla del calcio e nemmeno dei loro dipendenti. A tal proposito, tornando sulla vicenda Jiangsu, in un altro tweet aveva aggiunto: "Sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese".

Ed ora è arrivata la nuova stoccata sarcastica sul suo errore da 100 milioni perché, oltre alla cessione di Hakimi al Psg, adesso sta per arrivare anche quella (altrettanto milionaria) di Lukaku al Chelsea.