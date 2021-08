Una sorpresa inaspettata potrebbe riguardare la Serie B: il Chievo Verona è stato escluso dal campionato cadetto, con conseguente svincolo di tutti i calciatori della sua rosa, ufficializzato dalla Figc nei giorni scorsi, ma nelle scorse ore il Tar del Lazio ha accolto l'istanza di anticipare l'udienza relativa all'estromissione dalla Serie B, prevista inizialmente per il 6 settembre, al 17 agosto. L’obiettivo del Chievo è di ottenere la riammissione in sovrannumero in Serie B.

Al posto del Chievo Verona è intanto stato riammesso in Serie B il Cosenza di Guarascio che, con il direttore sportivo Goretti sta facendo un gran lavoro sul calciomercato per cercare di costruire una squadra all'altezza della categoria in poche settimane.

Il Cosenza ha già acquistato in pochi giorni vari calciatori come Panico, Minelli, Del Favero, Venturi. Inoltre, il direttore sportivo Goretti ha già avviato una buona trattativa con il fantasista El Ammochi, che arriverebbe a parametro zero alla corte di mister Zaffaroni.

Il Tar accoglie l'istanza del Chievo Verona e anticipa l'udienza

Il Tar del Lazio, come detto, ha accolto l'istanza degli avvocati del Chievo di anticipare l'udienza per discutere il riscorso contro l'esclusione della squadra clivense dalla Serie B. Una sorpresa che potrebbe creare non poco caos nella Serie B. Se il Chievo riuscirà a spuntarla, si potrebbe addirittura ipotizzare una serie B a 21 squadre, con pesanti ripercussioni in tutto il calciomercato.

Il Chievo come società civilistica esiste ancora, mentre sul lato sportivo non è iscritto alla Serie B. Se si dovesse ribaltare la situazione (cosa difficile ma non impossibile), si rischierebbe davvero un caos ai limiti dell'insostenibile per la Serie B, che a quel punto dovrebbe riammettere i clivensi, a pochissimi giorni dall'inizio del campionato.

Tanti calciatori del Chievo ormai sono in altre squadre

Sono tanti i calciatori del Chievo che si sono accordati ormai da tempo con altre squadre. Tra questi il giovane portiere Semper, passato al Genoa, il difensore centrale francese Leverbe, passato al Pisa e ancora Garritano e Canotto, accordatisi entrambi con il Frosinone.

Tutti sono passati nelle nuove società a parametro zero, autorizzati dalla Figc, dopo la bocciatura del ricorso del Chievo Verona. Insomma, una situazione che potrebbe scoppiare davvero in mano a chi gestisce la categoria cadetta.

Le altre trattative di calciomercato in Serie B

Intanto in Serie B sono tante le trattative di calciomercato. È di ieri la notizia secondo cui Frosinone e Lecce stanno provando a concretizzare uno scambio, forse alla pari, tra Ciano e Mancosu. Entrambi sono calciatori "bandiera" dei propri club, si tratterebbe davvero di un affare tra calciatori importanti per la categoria. Il Pisa attende una risposta da Palacio, cercato nei giorni scorsi anche dal Brescia, che nel frattempo ha acquistato Moreo e ha ceduto Alfredo Donnarumma alla Ternana.

Il Monza dopo aver presentato un'offerta per Ounas (che però pare non voglia scendere di categoria), sta pensando a Nzola dello Spezia per rafforzare il proprio attacco.