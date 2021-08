Il Monza fa sul serio: vuole un attaccante che possa garantire alla squadra quei 15-20 gol e possa dare il salto di qualità a tutto il team che quest'anno sarà allenato da Stroppa. Ieri il Monza ha avanzato una mega- offerta di 16 milioni al Napoli per arrivare al cartellino dell'attaccante Ounas, ma pare che la punta sia orientata a non scendere di categoria: per lui la Serie B sarebbe troppo stretta.

Il Monza ci prova: Nzola alternativa a Ounas

Ecco allora l'alternativa: si tratta di Nzola dello Spezia, altra punta in grado di portare tanti gol alla squadra di Stroppa.

Sicuramente Nzola ha caratteristiche differenti rispetto a Ounas, poi starà al mister metterlo nelle condizioni di farlo giocare nel migliore dei modi possibili. Sicuramente Nzola sarebbe un colpaccio per la Serie B, così come d'altronde, lo sarebbe Ounas.

Anche per arrivare a Nzola la strada non è delle più agevoli. L'attaccante ha delle richieste dalla Turchia, dove lo cercano soprattutto Besiktas e Trabzonspor. Ma non è detto che lo Spezia voglia privarsi del giocatore.

Frosinone-Lecce, idea di scambio

Lecce e Frosinone stanno ragionando su un eventuale scambio in attacco: Ciano potrebbe passare in giallorosso, mentre Mancosu potrebbe essere ceduto al Frosinone.

Sarebbe uno scambio piuttosto clamoroso, che farebbe cambiare casacca dopo diversi anni a due giocatori-simbolo dei rispettivi club.

Le altre trattative di calciomercato

La Ternana ha acquistato ufficialmente l'attaccante Alfredo Donnarumma, in prestito con obbligo di riscatto. Un colpo importante per la società neopromossa presieduta da Bandecchi. Il Crotone pensa a Contini, portiere classe 1996 che potrebbe arrivare in prestito secco dal Napoli.

Il Lecce ha ceduto il centrocampista Henderson all'Empoli, club neopromosso in Serie A.

Il centrocampista è stato ceduto a 1.5 milioni a titolo definitivo. Una mossa a sorpresa del club giallorosso, visto che Henderson non era considerato nella lista dei partenti fino a qualche giorno fa.

Il Pisa ha accolto in città l'attaccante Cohen e sta pensando a Rodrigo Palacio per l'attacco (a cui è interessato pure il Brescia): il fantasista argentino, svincolatosi dal Bologna, non ha ancora sciolto le riserve e aspetta l'occasione giusta, se possibile, per giocare ancora in Serie A.

Nonostante l'età avanzata, l'attaccante vuole ancora dire la sua nella massima categoria del calcio italiano. Se non riuscisse a trovare tale offerta, allora potrebbe pensare a scendere di categoria.

Restano nomi caldi nel giro di attaccanti anche quelli di Paloschi, Galabinov, Falcinelli e Di Carmine. Per Paloschi, l'unica offerta concreta al momento sarebbe arrivata dalla Virtus Verona, club di Serie C, ma il giocatore vorrebbe trovare collocazione in Serie B.