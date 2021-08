Dopo Edin Dzeko, l'Inter compie un'altra accelerata decisiva mettendo a segno un nuovo colpo di mercato: Denzel Dumfries, terzino olandese classe 1996 è virtualmente un nuovo giocatore nerazzurro.

L'accordo tra i dirigenti nerazzurri e quelli del PSV sarebbe arrivato nella notte sulla base fissa di 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. L'olandese arriva a titolo definitivo e - come rivelato dalle principali testate sportive - già nella serata di oggi 12 agosto potrebbe sbarcare a Milano, al massimo domani se ci saranno imprevisti dell'ultim'ora.

Con Dumfries, che è sempre stata la prima scelta di Marotta e Ausilio per sostituire sulla fascia Hakimi, Simone Inzaghi ha così in rosa il sostituto del marocchino, ceduto al PSG.

Dumfries-Inter: decisiva la scelta del calciatore e la mediazione di Mino Raiola

Il corteggiamento è stato lungo e asfissiante, ma alla fine il muro del PSV ha ceduto dinnanzi alla richiesta del calciatore di andare via e all'opera di mediazione di Mino Raiola.

Ora Inzaghi ha praticamente la rosa al completo sugli esterni: a destra oltre a Dumfries potrà contare su Darmian. A sinistra invece oltre a Perisic ci sarà Dimarco, che resterà in nerazzurro.

Dopo Dumfries, assalto a un attaccante

Non è escluso che alla fine l'Inter non affondi il colpo anche per Nandez, il quale grazie alla sua duttilità potrà fare molto comodo a Inzaghi.

Messa a posto la faccenda esterno e concluso l'affare Dzeko, ora l'Inter è al lavoro per portare a Milano un altro attaccante, capace di raccogliere, insieme all'ex Roma, l'eredità lasciata da Romelu Lukaku.

I nomi fra cui scegliere sono Zapata, Correa, Vlahovic. Ma nelle ultime ore sta avanzando con prepotenza anche il nome di Lorenzo Insigne.

A quanto pare l'accordo per il rinnovo con il Napoli è ancora in alto mare e, a un anno dalla scadenza naturale del contratto, le parti iniziano a guardarsi intorno. L'incontro di ieri pomeriggio tra l'agente di Insigne Vincenzo Pisacane e la società partenopea pare abbia allontanato ancora di più le parti.

L'Inter potrebbe fare sul serio per Insigne

Così i nerazzurri stanno pensando seriamente a Lorenzo "il Magnifico". Secondo alcune indiscrezioni avrebbero recapitato già una prima offerta a De Laurentiis: 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez.

Offerta rispedita subito al mittente, visto che il Napoli chiede 30 milioni per liberare Insigne già quest'estate. Una cifra a cui l'Inter mai arriverà, visto che potrebbe prendere il calciatore a gennaio per giugno a costo zero. Se la rottura tra il Napoli e il suo capitano sarà insanabile, è facilmente intuibile che la società partenopea accetterebbe di monetizzare adesso la sua cessione anziché perderlo a zero tra un anno. Insomma la situazione è in evoluzione e andrà monitorata nei prossimi giorni.

Con il calciatore, invece, per l'Inter non sarebbe difficile riuscire a trovare un accordo dal momento che gli offrirebbe 6 milioni annui per quattro stagioni, più la concessione sui diritti d'immagine.