Sono tante le notizie di Calciomercato dalla Serie B in questo periodo. Come in ogni calciomercato che si rispetti c'è chi è pronto a spendere tanto e chi invece ha difficoltà economiche e cerca di vendere prima di acquistare.

In questo articolo, abbiamo cercato di ricapitolare la classifica del saldo (differenza tra spese ed entrate dal calciomercato) di tutti i club di Serie B fino a questo 11 agosto 2021.

Frosinone tanti acquisti, ma tutti a parametro zero

La classifica che ne è uscita fuori ha sicuramente tanti spunti interessanti. I dati, ripresi da Transfermarkt, parlano di diverse società che hanno un saldo negativo, soprattutto il Parma, appena retrocesso dalla Serie A alla Serie B non sta badando a spese nel calciomercato.

Alcune società hanno invece un saldo positivo, mentre pochissime sono quelle che hanno un saldo pari a zero, cioè perfettamente bilanciato tra entrate e uscite del calciomercato. Fra queste si sta muovendo molto bene il Frosinone che sta acquistando diversi calciatori di categoria ma a parametro zero (tra cui Garritano e Canotto, in arrivo entrambi dal Chievo Verona, escluso dalla Serie B).

La classifica del calciomercato in Serie B

Di seguito la classifica dei saldi del calciomercato in Serie B:

Parma -21,98 mln

Monza -5,30 mln

Pisa - 5,10 mln

Crotone -1,25 mln

Reggina -500 mila

Ternana -500 mila

Ascoli -200 mila

Cremonese 0

Frosinone 0

Como 0

Vicenza 0

Alessandria 0

Cosenza 0

Perugia + 350 mila

Lecce +750 mila

Pordenone +1,5 mln

Benevento +1,7 mln

Cittadella + 2mln

Spal +6,50 mln

Brescia +12,90 mln

Le spese più importanti del Parma sono state quelle per arrivare al difensore centrale argentino Lautaro Valenti e per riscattare Andreas Cornelius.

Secondo Transfermarkt, il primo è costato al club ducale circa 10,5 milioni di euro, mentre il riscatto di Cornelius è circa 7 milioni, poi rivenduto nella Super Lig turca al Trabzonspor.

Anche il Pisa del neopresidente Knaster ha investito molto nel calciomercato estivo. Non soltanto per la sistemazione del centro sportivo, ma anche per la costruzione di una squadra di livello per la serie B.

Il Pisa ha speso finora oltre 4 milioni per gli acquisti degli attaccanti Lorenzo Lucca dal Palermo e di Cohen, in arrivo dal Maccabi. Su Cohen ci sono molte aspettative essendo un giocatore che ha già esperienza internazionale: ha giocato sia in Europa League che in Champions League.

La spesa più grande per il Monza, altra squadra ad aver speso più della media in Serie B per questo calciomercato, è stato l'acquisto del portiere Michele Di Gregorio, in prestito con obbligo di riscatto.

Ovviamente questa classifica potrà subire tante variazioni: ancora mancano una ventina di giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e tutto può succedere negli ultimi giorni.