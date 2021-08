Sembrava volgere rapidamente ad una fumata bianca la trattativa tra il Crotone e la Salernitana per la cessione dell'attaccante Simy. La stessa, però, avrebbe subito un rallentamento legato alla richiesta economica del club rossoblù, ritenuta ancora elevata dai campani. Il Crotone starebbe anche operando in entrata, e vorrebbe stringere i tempi per gli acquisti dei difensori Vasile Mogos, svincolato, e Gabriele Ferrarini dalla Fiorentina.

Crotone, futuro incerto per Simy

Nonostante le 40 reti siglate negli ultimi due campionati, in Serie B e Serie A, l'attaccante Simy fatica a trovare una squadra pronta a scommettere su di lui.

Per la punta un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 che non facilita la cessione. Se da una parte proprio questo termine porterà il Crotone a ridurre le sue richieste, dall'altra il grande rendimento del calciatore ne ha fatto accrescere in modo esponenziale il valore nell'ultimo anno. La Salernitana avrebbe offerto 6 milioni di euro con annessi bonus, proponendo anche l'inserimento del cartellino dell'attaccante Milan Djuric nell'operazione, proposta che però non sembrerebbe convincere la dirigenza calabrese.

Offerte dall'estero

Nei giorni scorsi era giunta anche una proposta concreta per Simy dalla Spagna, in particolare dal Maiorca. Il club spagnolo avrebbe offerto 4,5 milioni al club con un lauto ingaggio al calciatore, offerta però rimandata al mittente per scelta dello stesso nigeriano.

Nelle scorse settimane a prendere informazioni erano stati inoltre Real Sociedad, Tottenham e Stoccarda. Ora, a poche settimane dall'inizio del campionato il Crotone può contare sulla presenza in rosa di Simy, con il calciatore che però risulta attualmente escluso dal progetto tecnico 2021-2022, una situazione analoga a quella vissuta dal compagno di reparto Junior Messias, ritornato a Crotone ma escluso dagli allenamenti della squadra.

Mogos e Ferrarini per il Crotone

Con la possibile partenza di Luca Marrone con destinazione Monza, il Crotone starebbe per mettere nero su bianco l'acquisto delle svincolato Vasile Mogos, difensore in uscita dal Chievo Verona. Oltre a lui in rossoblù potrebbe arrivare nelle prossime ore anche il giovane difensore Gabriele Ferrarini della Fiorentina, rientrato dal prestito al Venezia.

In difesa sembrerebbe prossimo alla cessione il difensore Sergio Yakubiv che interesserebbe la Lucchese in Serie C. In entrata i rossoblù starebbero seguendo l'esterno Marco Sala del Sassuolo, mentre a centrocampo si attenderebbe l'ufficialità per la firma di Birkir Bjarnason.