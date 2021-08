La Juventus vista contro il Barcellona nel trofeo Gamper è sembrata molto indietro nella preparazione rispetto ai catalani, che già dalla prossima settimana inizieranno il campionato. Dopo un primo tempo giocato discretamente dagli uomini di Allegri, i tanti cambi nel secondo non hanno contribuito a migliorare l'esito del match, con il Barcellona che ha vinto 3-0. Nel primo tempo si è messo in evidenza anche Cristiano Ronaldo, protagonista di alcune azioni pericolose e anche di qualche recupero difensivo. Allegri ne ha elogiato la prestazione nel post partita, sottolineando come sia già in una buona forma nonostante abbia iniziato la preparazione estiva da due settimane con la rosa bianconera.

Proprio il portoghese è stato uno degli argomenti più dibattuti nelle ultime settimane in tema Calciomercato. Si è parlato infatti di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain. L'addio di Messi al Barcellona e il probabile approdo dell'argentino a Parigi però hanno evidentemente diminuito le possibilità che il portoghese lasci i bianconeri durante il calciomercato estivo. Sull'argomento ha parlato anche il giornalista Maurizio Dall'O a Top Calcio 24, il quale sostiene che sia probabile una permanenza del portoghese alla Juventus in vista dell'addio nell'estate 2022.

'Messi al Psg chiude al trasferimento di CR7 a Parigi'

"Cristiano Ronaldo non avrà piacere del passaggio di Messi al Psg, perché chiude la porta al suo trasferimento".

Queste le dichiarazioni di Maurizio Dall'O in riferimento al probabile passaggio dell'argentino nella società francese. Secondo il giornalista sarebbe stato stimolante per il portoghese giocare nel Paris Saint Germain: "Credo che farà questa stagione alla Juventus". Probabile quindi che il portoghese rispetti il contratto fino a giugno 2022 per poi dedicarsi a una nuova esperienza professionale.

Si è parlato negli ultimi giorni della volontà di Jorge Mendes di trovare un'intesa con la Juventus per un prolungamento contrattuale di Cristiano Ronaldo con la Juventus fino a giugno 2023. La società bianconera però non sembrerebbe interessata ed è probabile che lasci partire il portoghese a contratto scaduto alla fine della prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da una settimana importante in tema calciomercato. Potrebbe definire uno o due acquisti a centrocampo. Miralem Pjanic e Manuel Locatelli sono i preferiti per la mediana, con il primo che sembra più facile da raggiungere in quanto il Barcellona potrebbe cederlo in prestito gratuito. Per quanto riguarda invece il nazionale italiano, è atteso nei prossimi giorni l'incontro fra il Sassuolo e la società bianconera per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del giocatore.