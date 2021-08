Il Frosinone continua a "fare la spesa" in casa Chievo Verona. Il club clivense è stato escluso dalla Serie B e per questo motivo i suoi calciatori sono tutti liberi di accordarsi con altre squadre, essendo svincolati. Il Frosinone già ieri ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante esterno Canotto. Sempre dal Chievo Verona, i ciociari potrebbero accogliere un altro valido di livello per la cadetteria: Luca Garritano. Il centrocampista infatti sarebbe un passo dal Frosinone che con un'accelerata negli ultimi giorni ha bruciato la concorrenza, in particolare quella del Brescia.

Il club laziale avrebbe offerto addirittura una triennale al centrocampista classe '94. Tra i loro compagni di squadra hanno trovato sistemazione anche il giovane portiere Semper, il quale ha trovato l'accordo con il Genoa (che è riuscito a battere nei giorni scorsi, la concorrenza di Hellas Verona e Udinese) e il difensore Leverbe, ingaggiato dal Pisa.

Simy-Salernitana, adesso l'attaccante ci pensa

L'attaccante del Crotone, Simy, è uno dei calciatori al centro delle voci di calciomercato nelle ultime ore. Per lui le squadre che si sono mosse con più decisioni sono state il Maiorca e la Salernitana. Il calciatore ha titubato molto e pare avesse quasi declinato l'offerta della Salernitana per cercare di trovare stimoli fuori dall'Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Simy ci starebbe ripensando e sarebbe intenzionato ad affermarsi in Serie A. La Salernitana si è mossa con decisione: il club granata ha offerto 4,5 milioni più bonus al Crotone, c'è il gradimento di Simy e si può andare verso la definizione.

Il Benevento prende Acampora

Il Benevento ha portato a casa l'acquisto di Gennaro Acampora, centrocampista napoletano che ha firmato un contratto che lo legherà al club sannita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Acampora è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha un bel curriculum: 106 presenze su 4 gol e 8 assist in Serie B e 14 presenze in Serie A. Il Benevento ha però appena iniziato il calciomercato e ha già altri obiettivi. Tra questi il terzino Enrico Delprato, classe 1999 in forza all'Atalanta. Il giocatore è rientrato in rosa dopo l'anno vissuto in prestito alla Reggina, in Serie B: un campionato nel quale ha disputato 26 presenze, trovando pure un assist.

Le altre trattative in Serie B

Tra le altre trattative di Serie B, spicca la Cremonese che è interessata all'attaccante Maric del Monza, il quale è stato capocannoniere in Slovenia ma non è riuscito a imporsi in Italia, adesso la Cremonese vorrebbe dargli una nuova occasione di rilancio.

La Reggina lavora per l'attaccante: Di Carmine resta la prima scelta, ma ci sarebbe pure La Mantia come opzione di grandissimo livello. In alternativa, si valuta pure Falcinelli, reduce da una stagione giocata all'estero.