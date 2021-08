La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire alcune trattative di mercato. Si attendono infatti novità sul possibile trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla società bianconera. Il nazionale italiano potrebbe essere già disponibile per la trasferta dei bianconeri della prima giornata di campionato contro l'Udinese alla Dacia Arena in programma domenica 22 agosto. In questi giorni la società bianconera è impegnata però anche nel definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi spicca Paulo Dybala.

Ci sono stati già tre incontri fra le parti per definire l'intesa per un nuovo contratto fino a giugno 2026. Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del giocatore ed è probabile che a fine mese possa esserci l'incontro decisivo. Non è però da scartare la possibilità che in caso di mancata intesa il giocatore lasci la Juventus. Il rischio è quello di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona starebbe osservando la situazione e potrebbe offrire il cartellino di Coutinho per arrivare a Dybala.

Il brasiliano Coutinho possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona vorrebbe rinforzare il settore avanzato dopo l'addio a parametro zero di Messi, trasferitosi al Paris Saint Germain.

Uno dei giocatori ideali per i catalani sarebbe Paulo Dybala, che in questi giorni sta trattando il prolungamento di contratto con la Juventus. I catalani potrebbe sfruttare questa situazione provando a portare in Spagna l'argentino. Si parla di una possibile offerta cash più il cartellino di Coutinho per arrivare a Paulo Dybala.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tale indiscrezione di mercato, attualmente, non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, anche perché il tecnico Massimiliano Allegri ritiene l'argentino un giocatore molto importante per il progetto sportivo bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sarà probabilmente l'unico acquisto sulla mediana, anche se bianconeri riuscissero a cedere Aaron Ramsey.

Il gallese è stato elogiato da Allegri per le amichevoli disputate contro il Barcellona e l'Atalanta e potrebbe quindi essere confermato.