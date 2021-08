Il Crotone è pronto scendere in campo nella serata di lunedì 16 agosto (ore 17:45) contro il Brescia all'Ezio Scida per il primo turno di Coppa Italia. La dirigenza calabrese, però, starebbe lavorando anche sul mercato nel tentativo di stringere i tempi per concedere qualche rinforzo al tecnico Francesco Modesto in vista dell'esordio di campionato contro il Como. Un nome accostato al Crotone nelle ultime ore sarebbe quello del centrocampista Marco Mancosu del Lecce. In uscita potrebbe essere questione di ore per il trasferimento di Nwankwo Simy alla Salernitana e Niccolò Zanellato al Monza.

Crotone, Maconsu per il centrocampo

La partenza del centrocampista del Lecce Marco Mancosu sarebbe praticamente certa. A confermarlo è stato lo stesso presidente Saverio Sticchi Damiani durante la conferenza stampa per la presentazione di Gabriel Strefezza. Escluso dagli impegni della squadra giallorossa, per Mancosu sarebbero emersi gli interessamenti del Crotone in cadetteria e del Venezia in Serie A. Una situazione complicata in quel di Lecce per il calciatore, che sarà chiamato in breve tempo a sciogliere le riserve sul suo futuro. A 32 anni il centrocampista sarebbe pronto a rimettersi in gioco ma con una maglia differente da quella del club pugliese.

Simy ad un passo dalla Salernitana

Dovrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante Simy dal Crotone alla Salernitana.

Il calciatore, dopo cinque stagioni, saluterà la Calabria per fare ritorno in Serie A ma con la maglia del club campano. Per lui la dirigenza calabrese dovrebbe incassare una cifra di circa 6 milioni di euro con un contratto quadriennale per il calciatore con uno stipendio pari a circa 1 milione di euro a stagione. Nelle scorse giornate a sondare il terreno sarebbe stato anche il Napoli, alla ricerca di una punta di peso, senza però affondare il colpo lasciando così via libera alla Salernitana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Crotone, le altre operazioni

In uscita, tra le fila del Crotone ci sarebbe il centrocampista Niccolò Zanellato, promesso sposo de Monza. Non dovrebbe invece trasferirsi al Pisa il centrocampista Jacopo Petriccione con il club toscano che avrebbe cambiato obiettivo. Per l'attaccante Emmanuel Riviere continuerebbe a permanere l'interesse di Ascoli e Vicenza, mentre per Junior Messias sarebbe atteso in questi giorni un nuovo affondo da parte del Torino che potrebbe offrire alla dirigenza rossoblù circa 8 milioni di euro.

In entrata gli squali continuerebbero a seguire il difensore Gaston Silva e starebbero per concludere il prestito del centrocampista Marco Sala dal Sassuolo.