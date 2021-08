Il rinnovo per Paulo Dybala sarebbe sempre più vicino: la Juventus avrebbe accettato le richieste dell' attaccante argentino, che dovrebbe andare a guadagnare 10 milioni all'anno più bonus.

Intanto riguardo al mercato in entrata Manuel Locatelli resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo, mentre si valuta anche il ritorno di Miralem Pjanic.

Dybala è la Juventus ancora insieme, vicino l'accordo per il rinnovo

In questi giorni si dovrebbe concludere in maniera positiva la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. L'attaccante argentino infatti, dovrebbe proseguire la sua avventura a Torino andando a percepire una cifra attorno ai 10 milioni annui più eventuali bonus.

Massimiliano Allegri vuole puntare su di lui, ritenendo il giocatore fondamentale per il gioco offensivo: assieme a Ronaldo, formerebbe una tra le più forti coppie d'attacco in Europa.

Con la conferma di Dybala, non ci saranno ulteriori innesti per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus: si punterà tutto su Federico Chiesa, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi, oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo e al neo-arrivato Kaio Jorge, brasiliano classe 2002.

Locatelli resta l'obiettivo per il centrocampo assieme a Pjanic

Il mercato in entrata per quanto riguarda la Juventus sta entrando nel vivo, questa infatti dovrebbe essere la settimana decisiva per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare Locatelli a Torino.

Manca ancora l'intesa con il Sassuolo, ma il giocatore vorrebbe fortemente la destinazione bianconera. [VIDEO]

Intanto con il Barcellona si starebbe discutendo per l'eventuale ritorno di Pjanic, gli spagnoli avrebbero dato il via libera al centrocampista bosniaco per trovare una nuova squadra, c'è solamente il problema relativo all' ingaggio, dato che in Spagna percepisce otto milioni una cifra impossibile da sostenere per la Juventus.

Il centrocampista però sarebbe orientato a ridursi almeno di due milioni lo stipendio, pur di tornare a lavorare con Allegri.

Il punto sulla difesa bianconera

Secondo Sportmediaset, dopo la cessione di Demiral all' Atalanta, in entrata non ci dovrebbero essere altre operazioni nel reparto difensivo: si punterà tutto su Rugani e sulla crescita del giovane difensore Dragusin.

Per quanto riguarda le corsie esterne invece, si dovrebbe continuare con De Sciglio e Luca Pellegrini.