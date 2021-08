La Juventus è attesa da una settimana importante in tema calciomercato. Già nella giornata di mercoledì sono attesi gli incontri con il Sassuolo e con l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun. Nel primo si parlerà dell'acquisto di Manuel Locatelli da parte della società bianconera. Attualmente c'è distanza fra offerta bianconera e richieste degli emiliani, ma è probabile che si possa arrivare a un'intesa, magari inserendo una contropartita tecnica gradita al Sassuolo. Per quanto riguarda il prolungamento di contratto dell'argentino, le parti sembrano vicine all'accordo.

La volontà sarebbe quella di proseguire insieme. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Paulo Dybala rimane uno dei giocatori ha più mercato. Il contratto ancora non prolungato con la società bianconera sarebbe infatti ulteriore incentivo per le società interessate a valutare un suo eventuale acquisto. Fra queste ci sarebbe anche il Barcellona, alla ricerca di un'alternativa a Messi trasferitosi al Paris Saint Germain. La società catalana, però, non ha la disponibilità economica per sostenere il costo del cartellino di Paulo Dybala. Per questo avrebbe offerto Coutinho. La Juventus però non sarebbe interessata.

Possibile scambio Coutinho-Dybala: la Juve non sarebbe interessata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona avrebbe offerto il cartellino di Philippe Coutinho per Paulo Dybala.

Uno scambio che si definirebbe alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. La società bianconera però non sarebbe interessata al brasiliano ed in generale non vorrebbe cedere Paulo Dybala, presente e futuro della rosa bianconera. Si sta infatti lavorando al prolungamento di contratto della punta argentina.

La Juventus sarebbe pronta ad offrire 10 milioni di euro a stagione più bonus al giocatore fino a giugno 2025. E' probabile che nei prossimi giorni possa arrivare l'intesa, anche perché la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme.

Il mercato della Juventus

La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato e già nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare due importanti acquisti.

Potrebbero arrivare infatti Miralem Pjanic, in prestito dal Barcellona, e Manuel Locatelli dal Sassuolo. A tal riguardo, è atteso l'incontro fra società emiliana e i bianconeri per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del nazionale italiano. La Juventus dovrà incrementare i 30 milioni di euro più bonus offerti nell'ultimo incontro con il Sassuolo. Gli emiliani continuano a valutare il giocatore circa 40 milioni di euro. Potrebbe inoltre arrivare un difensore centrale qualora dovesse essere ceduto Daniele Rugani. Interessa German Pezzella.