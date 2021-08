L'Inter è in cerca di rinforzi in attacco, soprattutto dopo l'addio di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. I nerazzurri hanno già chiuso il primo colpo con l'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma. Il centravanti bosniaco arriva a parametro zero con un bonus di quasi 2 milioni di euro per la Roma in caso di qualificazione in Champions League dei nerazzurri. Non è finita, però, dato che il club meneghino è alla ricerca di un nuovo innesto nel reparto avanzato, anche perché Alexis Sanchez non dà le giuste garanzie dal punto di vista fisico.

L'ultimo nome finito nel mirino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Moise Kean, che non vuole tornare all'Everton dopo il prestito al Psg.

Inter su Moise Kean

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l'addio di Romelu Lukaku. L'intenzione dei nerazzurri è quella di fare due rinforzi e per questo motivo arriverà un'altra pedina oltre a Edin Dzeko. Il club meneghino sta sondando diverse piste, ma negli ultimi giorni il nome caldo sarebbe quello di Moise Kean, anche perché il suo procuratore è Mino Raiola, che cura gli interessi di Denzel Dumfries, che sembra sempre più vicino ai nerazzurri.

L'attaccante italiano è tornato all'Everton, visto che il Psg non ha esercitato il diritto di riscatto fissato tra i 30 e i 35 milioni di euro.

L'annata con la maglia dei parigini, comunque, è stata abbastanza positiva. Il classe 2000 ha messo a segno tredici reti in ventisei partite di Ligue 1, alcune partendo anche dalla panchina, a fronte di tre gol messi a segno in nove partite di Champions League. Numeri importanti che dimostrano come Kean sia un ottimo rinforzo per l'Inter.

Il giocatore, inoltre, grazie alle sue caratteristiche, può giocare in tandem sia con Lautaro Martinez che con Edin Dzeko, cosa da non sottovalutare in vista degli impegni in campionato e in Champions League.

L'indizio e le cifre

L'indizio su una possibile partenza di Moise Kean arriva anche dai social e da uno scatto che sta facendo discutere.

La foto – postata ieri sera sul suo profilo Instagram – consiste in una semplice scritta su sfondo nero: “Back soon”, torno presto, accompagnata da un’emoji con le dita incrociate. L'Everton vorrebbe cedere l'attaccante italiano a titolo definitivo, ma l'Inter è pronta a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni. Da trovare l'accordo sulla cifra, che potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, che permetterebbe ai Toffees di non realizzare una minusvalenza dopo averlo acquistato due anni fa dalla Juventus per 30 milioni di euro, bonus compresi.