In Serie B il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è sempre pronto ad investire. Anche durante lo scorso Calciomercato il Monza spese molto nel mercato, ma non riuscì a ottenere l'aulico obiettivo della promozione (che sarebbe stata doppia considerando che i brianzoli avevano appena ottenuto quella in Serie B). Stavolta pare stia accadendo la stessa cosa: il Monza ha messo mani al portafoglio. Negli ultimi giorni ci sono state diverse voci riguardanti le presunte trattative del calciomercato del club lombardo. Si era parlato di un interesse del Monza per l'attaccante Gianluca Lapadula, ma non era ancora mai uscito il nome di Ounas, spuntato oggi.

Offerta faraonica del Monza per Ounas

Il Monza ha avanzato un'offerta davvero fuori dalla media dei prezzi che si sentono in Serie B: 16 milioni per il cartellino dell'attaccante Ounas (sarebbero 8 milioni fissi più altri 8 al raggiungimento di facili obiettivi). Il Napoli, che considera il calciatore un partente, non sembra avere molti dubbi, che piuttosto risiedono nel calciatore: l'idea di scendere di categoria potrebbe frenarlo molto. Nei prossimi giorni si attendono novità riguardo a questa trattativa.

Il Brescia a un passo da Moreo

Se la trattativa per Ounas al Monza è ancora in costruzione, quella di Moreo al Brescia é praticamente definita. L'attaccante, classe 1993, passerà alla corte di mister Filippo Inzaghi in prestito oneroso più diritto di riscatto.

Il tecnico aveva già allenato Moreo al Venezia e ha spinto per questa soluzione visto che i due si conoscono. Il Brescia nei giorni scorsi ha pensato anche a Rodrigo Palacio, svincolato dal Bologna e cercato anche dal Pisa, che a sua volta ha già concluso l'affare per l'attaccante israeliano Cohen.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre trattative di Serie B

Il Pordenone ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista offensivo Folorusho cercato anche da altri club della cadetteria. Il centrocampista arriva in prestito secco dal Napoli fino a gine stagione.

La Reggina aspetta una risposta da Samuel Di Carmine, al quale ha offerto un contratto triennale.

Restano in piedi le alternative La Mantia, Galabinov e Falcinelli. Paloschi ha ricevuto un'offerta dalla Virtus Verona, club di Serie C, ma appare difficile che l'ex attaccante del Chievo Verona possa accettare di giocare nella terza categoria del calcio professionistico italiano. Più probabile che si accordi con qualche altro club di Serie B.

Molto attivo è il Cosenza che ha avuto contatti con il trequartista El Allouchi, il quale sta valutando l'offerta del club calabrese. Il Direttore Sportivo Goretti è pronto a chiudere a breve anche la trattativa per Gori.