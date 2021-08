L'arrivo di Messi al Paris Saint Germain rappresenta probabilmente l'acquisto principale del calciomercato estivo in Europa. L'argentino è ancora considerato da gran parte degli addetti ai lavori come uno dei giocatori più forti al mondo. Si tratta quindi di un grande acquisto dal punto di vista tecnico e commerciale per la società francese. Di certo attualmente c'è molta abbondanza nel settore avanzato del Paris Saint Germain. Si è parlato del possibile addio di Mbappé già durante questo Calciomercato estivo, essendo in scadenza a giugno 2022.

Probabile però che il francese rimanga un'altra stagione ed eventualmente si trasferisca al Real Madrid a parametro zero.

Se così sarà, per la punta argentina Mauro Icardi potrebbero esserci sempre meno possibilità di giocare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'arrivo di Messi potrebbe portare la punta argentina a lasciare la società francese. Oltre ai motivi tecnici e alla volontà di giocare titolare, ad agevolare un suo eventuale addio ci sarebbe anche il rapporto non ideale fra i due argentini.

La punta Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain: possibile interesse della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola, Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain.

Decisivo potrebbe essere l'arrivo nella società francese di Leo Messi. La punta argentina, già la scorsa stagione non era considerato un titolare da Pochettino. L'abbondanza del settore avanzato francese potrebbe portare inevitabilmente Icardi ad essere un'alternativa ai titolari. Per questo non è da scartare la possibilità che lasci la Francia, magari per trasferirsi in Italia.

Sull'argentino ci sarebbe la Juventus, ma la società bianconera considererebbe un suo eventuale acquisto solo il Paris Saint Germain dovesse cederlo in prestito con diritto di riscatto. Inoltre con l'arrivo di Kaio Jorge sono quattro le punte nella rosa bianconera. Potrebbe approdare alla Juventus qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo.

Possibilità attualmente poco concreta, il portoghese infatti dovrebbe rispettare il suo contratto con la società bianconera in scadenza a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus, intanto, lavora sul mercato alla ricerca di rinforzi giusti per il centrocampo. Potrebbero arrivare Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Nelle prossime ore è atteso l'incontro fra il Sassuolo e la società bianconera per il nazionale italiano. Per il centrocampista del Barcellona, invece, si dovrà aspettare probabilmente le prossime settimane in quanto la Juventus vorrebbe prima cedere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese interessa a diverse società inglesi.