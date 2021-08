La Juventus in questi giorni potrebbe definire alcune trattative di mercato importanti. Si parla molto dei possibili arrivi di Manuel Locatelli e di Miralem Pjanic. Per il nazionale italiano nelle prossime ore ci sarà l'incontro decisivo con il Sassuolo in cui si proverà a trovare un'intesa sulla valutazione del centrocampista. Il giocatore del Barcellona potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con la Juventus che vorrebbe cedere però prima Aaron Ramsey. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità dal punto di vista difensivo. Potrebbe arrivare un nuovo difensore centrale, ma solo se dovesse partire Daniele Rugani.

Sarà invece probabilmente confermato anche la prossima stagione Mattia De Sciglio, anche per la sua duttilità. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti lo può schierare sia come alternativa a Danilo sulla fascia destra difensiva che al posto di Alex Sandro sulla fascia sinistra. Proprio per questo non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di cedere in prestito Luca Pellegrini.

La conferma di De Sciglio potrebbe portare alla cessione in prestito di Pellegrini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'eventuale conferma di Mattia De Sciglio nella rosa della Juventus per la stagione 2020-2021 potrebbe portare alla partenza in prestito per Luca Pellegrini. Il terzino nazionale under 21 italiano nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni: per questo motivo un trasferimento in prestito in una società di Serie A potrebbe essere utile per dargli la possibilità di crescere e maturare esperienza.

Allegri stima molto Pellegrini ma potrebbe approvare una sua partenza in prestito. Fra l'altro De Sciglio può giocare su entrambi le fasce difensive, ci sarebbe inoltre Cuadrado che può giocare come terzino destro come già dimostrato la stagione 2020-2021. Inoltre Bernardeschi ha dimostrato di poter essere schierato anche come terzino sinistro.

La situazione contratti dei giocatori in scadenza nel 2022

La Juventus sta lavorando in questi giorni anche alla situazione rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a giugno 2022. C'è attesa per l'incontro con l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme ed è probabile che venga raggiunta l'intesa sul prolungamento di contratto fino a giugno 2026.

La società bianconera dovrebbe incontrare anche l'agente sportivo di Juan Cuadrado per il prolungamento di contratto del colombiano fino a giugno 2023. Non ci sono invece novità su Bernardeschi, anche lui in scadenza alla fine della prossima stagione. Probabile che si aspetteranno i primi mesi della stagione per valutare una sua eventuale permanenza e di conseguenza il prolungamento di contratto del centrocampista.