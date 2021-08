Ci attendono settimane importanti in tema Calciomercato. Inter e Juventus potrebbero essere due delle società protagoniste. I nerazzurri, in attesa dell'ufficializzazione della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, stanno già lavorando per rinforzare la rosa a centrocampo e nel settore avanzato. Arriveranno 115 milioni di euro dalla partenza del belga, parte dei quali saranno reinvestiti su un centrocampista di fascia destra e su due punte. Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo Luca Marchetti. In una recente intervista a Tuttomercatoweb.com, l'esperto di mercato ha dichiarato che la società nerazzurra sta lavorando ad un nome a sorpresa per il settore avanzato.

Si tratta di Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2022. Il nazionale italiano potrebbe lasciare la società campana per circa 30 milioni di euro. L'Inter è al lavoro anche per l'acquisto di un'alternativa ad Hakimi, e a breve sarà ufficializzato l'acquisto di Denzel Dumfries, centrocampista di fascia destra del Psv Eindhoven. Per quanto riguarda invece la Juventus, nel weekend potrebbe esserci la definizione della trattativa che dovrebbe portare Locatelli alla società bianconera.

'Inter, idea Insigne e Dumfries è sempre più vicino'

"L’Inter si prepara per il post Lukaku. Dzeko, idea Insigne". Queste le dichiarazioni di Marchetti in riferimento al mercato dell'Inter.

Proprio l'arrivo del giocatore del Napoli sarebbe clamoroso, considerando la sua importanza nella società campana. Un trasferimento che però potrebbe concretizzarsi in quanto Insigne è in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente ancora non c'è stato un incontro fra Napoli e il giocatore per discutere un eventuale prolungamento del contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter, però, valuta anche le alternative, fra queste spiccano Zapata dell'Atalanta e Correa della Lazio. Anche Scamacca, Raspadori e Kean sono giocatori che potrebbero interessare alla società nerazzurra.

Il trasferimento di Locatelli alla Juventus potrebbe definirsi nel fine settimana

Il giornalista sportivo Luca Marchetti ha parlato anche del mercato della Juventus, dichiarando che è atteso nelle prossime ore l'incontro fra il Sassuolo e la Juventus per definire l'eventuale trasferimento di Locatelli alla società bianconera.

Secondo l'esperto di mercato, c'è ottimismo in merito al trasferimento del centrocampista alla Juventus. Si lavora inoltre al prolungamento di contratto di Paulo Dybala. Nelle prossime ore è previsto un altro incontro con l'agente sportivo dell'argentino in cui il giocatore potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2026. La volontà delle parti, come dichiarato dal giornalista sportivo, è quella di proseguire insieme.