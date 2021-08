La Juventus continua a cercare un rinforzo per il centrocampo, gli obiettivi principali sarebbero sempre Manuel Locatelli del Sassuolo e Miralem Pjanic del Barcellona.

Mister Allegri ha bisogno di almeno uno di questi due giocatori in tempi stretti, anche a causa dell'infortunio rimediato dal francese Rabiot ,che sarà costretto a rimanere fuori per almeno tre settimane. Inoltre dopo la partita di domenica sera contro il Barcellona persa per 3-0, si è reso piuttosto evidente come la rosa bianconera abbia bisogno di nuovi innesti nel settore di centrocampo.

La Juventus vuole Locatelli e pensa a una nuova offerta

Continua la telenovela di mercato per Manuel Locatelli fra il Sassuolo e la Juventus. Mister Massimiliano Allegri, fin dal primo giorno in cui è tornato sulla panchina del club bianconero, avrebbe individuato proprio nel centrocampista della nazionale italiana l'acquisto a cui dare priorità in questa sessione di Calciomercato estiva.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto, il club bianconero sarebbe pronto a una nuova offerta al Sassuolo per Locatelli. L'incontro tra le due società sarebbe fissato per venerdì a Torino. Per la prima volta all'incontro dovrebbe partecipare anche l'amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene, per creare magari un rapporto con il Sassuolo che vada oltre il trasferimento di Manuel Locatelli.

Tra i due club vi sarebbe una certa differenza economica sull'offerta, in quanto la Juventus per ora si è detta disposta a spendere fino a 25 milioni di euro più 7 di bonus, mentre il club neroverde ne chiede almeno 40 più eventuali bonus. La differenza potrebbe esser colmata attraverso l'inserimento nella trattativa di contropartite tecniche come Fagioli, Dragusin e Ranocchia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus segue con attenzione Miralem Pjanic

Per quanto riguarda invece il bosniaco Miralem Pjanic non esiste una data per un nuovo incontro tra Juventus e Barcellona, che hanno discusso domenica sera in occasione del Trofeo Gamber. I catalani vorrebbero cedere il giocatore anche attraverso la formula del prestito con diritto o con obbligo di riscatto.

La Juventus sarebbe disposta a pagare il 50% dello stipendio del bosniaco, mentre il club di Laporta pagherebbe solo il 20% e il restante 30% dovrebbe essere "rimosso" direttamente dal giocatore con una riduzione dell'ingaggio.

Intanto Tarik Muharemovic è un giocatore alla Juventus Under 23: il difensore bosniaco, classe 2003, arriva dal Wolfsberger e ha firmato un contratto fino al 2025.