Nella sessione di Calciomercato che ha segnato l'addio storico di Leo Messi dal Barcellona, direzione Paris Saint Germain, un'altra bandiera potrebbe lasciare la propria squadra per trasferirsi altrove: Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha ancora rinnovato con i partenopei e il primo dialogo tra l'agente del campione d'Europa con l'Italia e la società azzurra ha condotto a una fumata grigia. Nulla da fare per il momento e così l'Inter, che è alla ricerca di un altro giocatore offensivo oltre a Edin Dzeko per completare il reparto, potrebbe pensare a lui.

Insigne-Inter: per ora solo un'idea

Ad ora si tratterebbe solo di una suggestione, quella che porterebbe Lorenzo Insigne a trasferirsi dal 'suo' Napoli all'Inter. Un'idea che potrebbe - il condizionale è d'obbligo - divenire concreta con il trascorrere dei giorni. Scendendo nei particolari, l'accordo per il rinnovo del numero 24 azzurro con i campani non è arrivato e sta tardando. Il contratto del campione d'Europa con la Nazionale agli Europei conclusi l'11 luglio 2021 scade nel 2022 e ciò significa che al capitano del Napoli resta un solo anno prima di svincolarsi e i partenopei rischierebbero di perdere il proprio simbolo a costo 0.

Insigne potrebbe rappresentare un'occasione per il mercato in entrata dell'Inter.

Beppe Marotta sembrerebbe stuzzicato dall'idea che porterebbe il calciatore a giungere a Milano per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Decisiva la volontà di Insigne

In questo tipo di situazioni molto fa la volontà del calciatore che è decisiva. Lorenzo Insigne, fresco campione d'Europa da protagonista con l'Italia di Roberto Mancini, sta riflettendo tanto sul suo futuro da calciatore.

Il tecnico Luciano Spalletti spera di poter contare sulle prestazioni di un giocatore che con la sua qualità può fare la differenza. Dall'altra parte l'Inter di Simone Inzaghi si sta guardando attorno, specialmente dopo l'addio di Romelu Lukaku, destinazione Chelsea.

Le alternative di mercato

Non solo Insigne sulla lista di Marotta ma anche attaccanti del calibro di Duvan Zapata dell'Atalanta e Joaquin Correa della Lazio che Inzaghi conosce molto bene avendolo già allenato.

Operazioni complesse in quanto i bergamaschi non si priveranno della propria punta senza un adeguato sostituto, mentre il presidente dei biancocelesti Lotito chiede una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Invece, per quanto concerne il Napoli di De Laurentiis, in caso di una clamorosa partenza del proprio capitano, Lorenzo Insigne, potrebbe virare sul talento del Sassuolo, Boga, ma anche in questo caso si tratta solo di un'idea.