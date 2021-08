Le prossime settimane di Calciomercato potrebbero regalare diverse trattative di mercato interessanti. Si attendono infatti novità dal mercato delle società inglesi. Già nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'acquisto di Romelu Lukaku da parte del Chelsea. Il Manchester City, invece, potrebbe definire l'arrivo di Harry Kane dal Tottenham, valutato circa 187 milioni di euro. Anche la Juventus è attesa dai primi acquisti di questo calciomercato estivo. Il primo potrebbe essere Kaio Jorge, che ha già effettuato le visite mediche alla Continassa.

Nei prossimi giorni dovrebbero esserci novità anche su Pjanic e Locatelli, che potrebbero andare a rinforzare il centrocampo. Intanto prosegue la trattativa per il prolungamento di contratto di Paulo Dybala. L'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun, ha già avuto due incontri con la società. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, nonostante l'interesse concreto del Barcellona per l'argentino

Dybala sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Paulo Dybala continua ad interessare al Barcellona come rinforzo per il settore avanzato dopo l'addio di Messi. La punta argentina, infatti, sarebbe considerato il sostituto ideale di Leo Messi, trasferitosi a parametro zero al Paris Saint Germain.

La Juventus però non vorrebbe cederlo e sta lavorando al prolungamento di contratto. Il giocatore, quindi, dovrebbe rimanere in bianconero in questa stagione ma anche in quelle successive. Dybala potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro più bonus a stagione fino a giugno 2026. Di conseguenza, la società catalana dovrà eventualmente valutare un altro innesto nel settore avanzato, anche se attualmente nella rosa catalana ci sono diverse punte.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni incontrerà il Sassuolo per provare a definire l'acquisto di Manuel Locatelli. Il centrocampista rimane infatti il giocatore gradito dalla società bianconera come rinforzo per la mediana. Negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic, soprattutto se si dovesse concretizzare la partenza di Aaron Ramsey.

A tal riguardo si parla di un possibile scambio di mercato che porterebbe il centrocampista gallese al Milan e Alessio Romagnoli alla Juventus. Una trattativa di mercato che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Se dovesse arrivare Romagnoli, la società bianconera potrebbe cedere Daniele Rugani. Il difensore toscano ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.