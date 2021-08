Continua il caos legato al rinnovo del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, un rinnovo che tarda e che potrebbe anche non arrivare. Ormai è da più di qualche mese che il club e il calciatore dialogano per trovare un accordo per continuare la loro storia d'amore insieme, tuttavia la situazione non sembra sbloccarsi.

Quello di quest'anno sarà un mercato molto strategico, in quanto nessuna squadra può permettersi, almeno in Serie A, di offrire troppi soldi per un giocatore. Per questo motivo le squadre italiane per investire sul mercato in entrata attendono le cessioni dei giocatori.

Napoli costretto ad un ridimensionamento, Insigne sempre più lontano dal Vesuvio

Il Napoli, a causa della mancata qualificazione in Champions League è costretto ad un ridimensionamento economico, relativamente agli stipendi dei giocatori. Questo ridimensionamento è dovuto anche alla grave crisi economica che la pandemia del Covid-19 ha causato nel mondo del calcio: proprio per questo motivo, fino ad ora, il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha chiuso nessun acquisto.

La volontà di Lorenzo Insigne, comunque, è quella di continuare a giocare con la maglia del Napoli, squadra per cui fa il tifo e con cui è cresciuto. Una volontà che però non sembra essere assecondata dalla dirigenza azzurra: infatti, il suo futuro potrebbe essere già da questa stagione lontano dal Vesuvio.

Secondo rumor di mercato, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne sarebbe ai minimi termini: i due non si rivolgerebbero la parola e non vogliono parlare seduti al tavolo del rinnovo. Ecco perché il Napoli sarebbe pronto a far partire il proprio capitano davanti a un'offerta di 25 milioni di euro. Ma per il momento nessun club si è fatto avanti con un'offerta simile.

Lorenzo Insigne, comunque, è molto apprezzato nel panorama calcistico italiano ed europeo, proprio per questo motivo molte squadre starebbero monitorando la situazione in casa Napoli per capire cosa fare e se si può tentare un'offerta per il capitano del Napoli. Dalla Serie A ci sarebbe un forte interesse soprattutto dalle due milanesi, ovvero Milan e Inter, che sono alla ricerca di attaccanti.

Per capire quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne, bisognerà aspettare altre settimane, ma la sensazione è quella che potrebbe essere lontano dal suo Napoli.

Gennaro Tutino va al Parma

Intanto il Napoli è pronto a cedere Gennaro Tutino al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatta al primo punto fatto dal club ducale di Enzo Maresca nel campionato di Serie B. Il prezzo del riscatto è fissato intorno ai 5 milioni di euro.