La Juventus inizierà il campionato domenica 22 agosto. Alle ore 18:00 sfiderà alla Dacia Arena l'Udinese. Sabato 28 agosto alle ore 20:45, invece incontrerà l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino. Ci sarà poi la sosta per le nazionali con tanti giocatori bianconeri che probabilmente saranno convocati dalle rispettive nazionali. Fra questi, anche i sudamericani, ovvero Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Dybala. Proprio la federazione del calcio sudamericano Commebol ha ufficializzato ben tre partite di qualificazione ai mondiali fra settembre e ottobre.

Una situazione che non agevolerebbe la Juventus, che sarà impegnata dopo la sosta, dapprima contro il Napoli il 12 settembre allo stadio Diego Armando Maradona e il 14 o il 15 settembre nella prima giornata del girone di Champions League. Considerando che l'ultima partita delle qualificazioni ai mondiali in Sudamerica si disputerà nella notte fra il 9 e il 10 settembre, è probabile che in cinque giocatori prima menzionati possano non essere disponibili per il match contro i campani. Potrebbero invece giocare il 14 o il 15 settembre per la Champions League, anche se non sarebbero in forma ottimale, considerando il viaggio e il fuso orario.

Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Dybala potrebbero saltare due match a settembre

Si tratta dell'uruguaiano Bentancur, del colombiano Cuadrado, dei brasiliani Alex Sandro e Danilo e dell'argentino Dybala. Di certo la rosa bianconera ha delle alternative, anche se il match contro il Napoli previsto il 12 settembre rappresenta una sfida importante in previsione della lotta per lo scudetto.

Le partire della Juventus

La Juventus sfiderà quindi nelle prime due giornate di campionato l'Udinese alla Dacia Arena e l'Empoli all'Allianz Stadium. Dopo la sosta per le nazionali ci sarà la sfida contro il Napoli e il 14 o il 15 settembre la prima giornata del girone di Champions League. Gli altri match di campionato di settembre saranno contro il Milan, nella quarta giornata di campionato all'Allianz Stadium, contro lo Spezia al Picchi, mentre a fine settembre a Torino i bianconeri sfideranno la Sampdoria nel match della sesta giornata di campionato.

Già dal match contro l'Udinese la Juventus potrà contare su Kaio Jorge, ufficializzato di recente dalla società bianconera, e probabilmente su Manuel Locatelli.

E' stato definito infatti l'acquisto del centrocampista dal Sassuolo in prestito di due anni gratuito con obbligo di riscatto per circa 35 milioni di euro.