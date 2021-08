L'Inter sta rivoluzionando il reparto avanzato in questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno definito la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro e potrebbero presto piazzare anche Andrea Pinamonti, magari in prestito all'Empoli per permettergli di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto l'anno scorso. In entrata pare praticamente fatta per Edin Dzeko, che potrebbe arrivare a Milano già domani, mentre per l'altro attaccante circola il nome di Duvan Zapata ma non sarebbe l'unico giocatore chiesto all'Atalanta dato che nelle ultime ore sarebbe stato chiesto anche Luis Muriel.

Inter su Luis Muriel

In queste ultime ore sarebbe tornato di moda in casa Inter il nome di Luis Muriel. L'attaccante colombiano era stato accostato ai nerazzurri già nei mesi scorsi quando si parlava di un possibile addio di Lautaro Martinez. Il club meneghino, però, adesso starebbe pensando a lui per completare il reparto proprio insieme a Lautaro Martinez, Sanchez e, molto probabilmente, Edin Dzeko.

Il giocatore sarebbe valutato dall'Inter insieme ad un altro giocatore dell'Atalanta, Duvan Zapata. Muriel, tra l'altro, nella scorsa stagione sembra aver fatto il definitivo salto di qualità dal punto di vista della continuità, avendo messo a segno ventidue reti e collezionato nove assist in 36 partite di campionato, a fronte di una rete realizzata in Coppa Italia e tre in Champions League.

Numeri importanti, che potrebbero permettere a Simone Inzaghi di dare imprevedibilità al proprio reparto avanzato. Il tandem d'attacco formato da Lautaro Martinez e Luis Muriel, infatti, mescola diverse qualità e caratteristiche, dato che entrambi sono bravi ad agire sia da prima che da seconda punta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La possibile richiesta dell'Atalanta

L'Atalanta non vorrebbe privarsi di Luis Muriel e lo avrebbe fatto presente all'Inter, ma non sono esclusi ripensamenti dell'ultimo minuto. Rispetto a Duvan Zapata, dove potrebbe essere sufficiente una proposta da 30 milioni di euro, per il primo la Dea non scenderà al di sotto della richiesta fatta qualche mese fa, cioè intorno ai 40 milioni di euro.

Il club meneghino, però, potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Contropartita che potrebbe uscire da una rosa di tre nomi formata da Matìas Vecino, Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, valutati tutti tra i 10 e i 15 milioni di euro. In questo modo la Dea avrebbe un rinforzo importante in mezzo al campo e l'Inter realizzerebbe comunque una plusvalenza importante in ottica bilancio, con il presidente, Steven Zhang, che ha imposto di abbassare del 15% i costi in vista della nuova stagione rispetto all'anno scorso.