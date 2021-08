All’Inter è rimasta un'operazione da fare sul Calciomercato: comprare un altro attaccante. Meglio dire l’erede di Lukaku, visto che per ragioni anagrafiche Dzeko non può certo esserlo.

L'ultimo nome finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello del centravanti francese del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, che ha caratteristiche molto simili a quelle di Dzeko, essendo un bomber d'area di rigore, molto fisico, grazie alla sua altezza di 1,92 centimetri.

Thuram negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale, tanto da essere convocato con la nazionale maggiore a Euro2020.

Il giocatore potrebbe decidere di fare il salto di qualità decisivo, trasferendosi in un club importante che gli permetterebbe di giocare da protagonista anche in Champions League, competizione che il Monchengladbach quest'anno non disputerà.

Chi è Marcus Thuram

Uno dei nomi che potrebbe infiammare questi ultimi giorni di Calciomercato è Marcus Thuram, figlio del grande Lilian (ex difensore del Parma e della Juventus). Marcus a differenza del padre è un attaccante dotato di ottima fisicità, sfrutta gli allunghi in velocità per superare gli avversari come sua caratteristica dominante. Il suo piede preferito è il destro, il che lo colloca al meglio sulla fascia sinistra per puntare l'area, ma possiede buone qualità anche sul mancino.

Ha giocato in Germania come ala sinistra nel 4-2-3-1 e da riferimento centrale nel 4-3-1-2. Ottimo nei movimenti senza palla, può assumersi comunque le responsabilità di boa centrale in area di rigore per creare spazi ai compagni, seppure non sia la sua prerogativa.

Thuram cresce nelle giovanili del Sochaux, club francese che milita in Ligue 2, per poi passare nel 2017 al Guingamp.

Due anni dopo, nell'estate del 2019, il classe 1997 viene ceduto al Borussia Monchengladbach per circa 9 milioni di euro, dove si mette in mostra collezionando 14 reti e 9 assist.

La sua qualità viene notata anche da Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese, che a novembre 2020 lo convoca per la prima volta con la nazionale maggiore con la quale esordisce in amichevole contro la Finlandia.

Marcus lo scorso ottobre prima della sfida contro l'Inter ai gironi di Champions aveva dichiarato: “L'Inter è una squadra fortissima: dal portiere fino all’attaccante è difficile dire chi sia il migliore. Però ho sempre avuto una grande ammirazione per Lukaku. Lo seguivo quando era giovanissimo, per me è sempre stato una fonte di ispirazione. Spero di diventare più forte di lui, lavoro tutti i giorni per diventare uno dei migliori al mondo”.

A distanza di dieci mesi le cose sono del tutto cambiate, con il francese che potrebbe approdare in nerazzurro prendendo proprio il posto del suo idolo.

Le possibili cifre

Marcus Thuram ha un valore di mercato di circa 35 milioni di euro, cifra destinata a salire vista anche la giovane età del giocatore che lo scorso 6 agosto ha compiuto 24 anni.

Proprio per questo il Borussia Monchengladbach chiede almeno 30 milioni, cifra comunque inferiore rispetto ai 40 chiesti dall'Atalanta per lasciar partire Duvan Zapata.

L'Inter avrebbe già avuto i primi contatti con Mino Raiola, agente di Thuram, che nei nei giorni scorsi ha già tesserato con i nerazzurri Denzel Dumfries. L'attaccante francese avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Milano, dove andrebbe a firmare un contratto da quasi 3 milioni a stagione (stessa cifra offerta a Zapata). Marotta nelle prossime ore cercherà di trovare un accordo con il Monchengladbach, magari inserendo nella trattativa alcune contropartite tecniche.