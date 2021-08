L'Inter ha definito negli ultimi giorni due acquisti importanti: Denzel Dumfries ed Edin Dzeko. Il centrocampista olandese è stato acquistato dal Psv Eindhoven per circa 12 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 14 milioni di euro. La punta ex Roma arriva invece per circa 2 milioni di euro che maturerebbero con la qualificazione dell'Inter alla prossima edizione della Champions League.

Dovrebbe però arrivare almeno un'altra punta che vada a integrarsi con Dzeko e Lautaro Martinez. Sono tanti i nomi che sono stati fatti e l'ultimo porterebbe a Luka Jovic, attaccante serbo classe 1997 che il Real Madrid ha posto in uscita dopo un'annata sotto tono, condizionata anche da diversi problemi fisici.

Un'indiscrezione in arrivo dalla Serbia parla di una possibile trattativa fra i due club, ma non arrivano conferme in tal senso, neppure dalla stampa che si occupa di Real Madrid.

Jovic piacerebbe all'Inter

Luka Jovic è l'ultimo nome accostato dai media all'Inter, peraltro lo stesso l'attaccante serbo vuole un club che gli dia fiducia e spazio. Il suo agente Fali Ramadani sta lavorando da mesi per trovare la soluzione migliore e c'è da considerare che Jovic era dato come molto vicino all'arrivo all'Inter già negli scorsi mesi, il che implica che quella nerazzurra è sempre stata una meta gradita. Secondo quanto riportato dalla stampa serba, l'Inter sarebbe vicina all'ingaggio di Jovic. Il ventitreenne attaccante del Real Madrid è fuori dai piani tattici di Carlo Ancelotti e per questo avrebbe già aperto ad un eventuale trasferimento in nerazzurro.

Jovic è una prima punta atipica, dotata di grande fisico e velocità (182 cm per 75 kg). L'ex Eintracht sa fare reparto da solo, ma essendo dotato di un'ottima tecnica è in grado di dialogare anche con i compagni e partire da più lontano: è un destro naturale, ma grazie all'assiduo lavoro in allenamento Jovic ha imparato a usare in maniera discreta anche il sinistro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore nato a Bijeljina è dotato di un'ottima scelta di tempo e ciò gli consente di staccare nel momento giusto e rendersi molto pericoloso anche sulle palle alte.

La possibile trattativa e la mancanza di conferme

Secondo la stampa serba, vicina alle vicende di mercato dell’attaccante, sarebbe in corso una trattativa fra Inter e Real Madrid, ma non arrivano conferme di nessun tipo.

Il giocatore classe 1997, arrivato a Madrid per 60 milioni di euro, non è mai stato al centro del progetto dei Blancos, proprio per questo il serbo potrebbe presto scalare le gerarchie per l’attacco, anche perché la moglie del giocatore è una modella affermata che lavora molto a Milano.

Il Real Madrid ha messo delle condizioni favorevoli al trasferimento di Jovic, che potrebbe partire anche in prestito gratuito. Già la scorsa stagione il giocatore serbo era stato girato in prestito per sei mesi all'Eintracht Francoforte, squadra che lo lanciò, totalizzando 18 presenza e 4 reti. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, dato che entrambe le società - sia quella nerazzurra che quella madridista- non hanno confermato la notizia, anzi, secondo alcuni media spagnoli non ci sarebbe nessuna trattativa in corso.