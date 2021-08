L'Inter di Simone Inzaghi continua la preparazione ad Appiano Gentile in vista del esordio in Serie A previsto questo sabato contro il Genoa alle ore 18:30.

La società nerazzurra è intanto ancora alla ricerca di altri giocatori per migliorare ulteriormente la rosa e per regalare a Simone Inzaghi qualche altro colpo di mercato.

Dopo l'addio di Romelu Lukaku, che si è trasferito al Chelsea, l'Inter ha bisogno di trovare un altro attaccante, oltre al già arrivato Dzeko.

Forte interesse dell'Inter per il giovane Thuram

Secondo vari quotidiani italiani e stranieri, l'Inter sarebbe pensando in attacco a Marcus Thuram.

L'agente del giocatore, Mino Raiola, lo avrebbe proposto alla società nerazzurra.

Il giocatore, attualmente sotto contratto del Borussia Moenchengladbach, sarebbe disposto a trasferirsi all'Inter, inoltre fra i due club vi sono ottimi rapporti che non ostacolerebbero la trattativa. Particolare attenzione va data al fatto che il Borussia in questa fase avrebbe bisogno di incassare e quindi potrebbe cedere il classe 1999 figlio d'arte (suo padre è Lilian, ex Parma e Juve).

Un altro nome che l'Inter valuta da tempo per l'attacco è quello di Duvan Zapata dell'Atalanta, il quale però negli ultimi giorni ha riportato un infortunio che lo potrebbe far rimanere fuori per circa un mese: anche per questo motivo l'interesse nerazzurro si sarebbe spostato tutto su Marcus Thuram, valutato dal club tedesco circa 30 milioni di euro.

Il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach, Max Eberl, nei giorni scorsi ha provato a blindare il francese, dicendo che potrebbe fare grandi cose in questa stagione se rimanesse in Germania, definendolo anche come un giocatore pieno di potenziale e di un ricco dinamismo. Il dirigente ha anche detto che il club ha buonissimi rapporti con l'agente del giocatore Mino Raiola, ma ha anche lasciato intendere che da qui a fine calciomercato può succedere di tutto.

Nandez niente Inter, dovrebbe andare in Premier League

Pare essere intanto arrivata ormai ai titoli di coda una delle telenovele più lunghe dell'estate nerazzurra, ovvero quella di Nahitan Nandez.

Il centrocampista del Cagliari e della Nazionale uruguaiana, dopo esser stato più volte accostato al club nerazzurro, pare ora molto vicino a firmare un accordo con il Tottenham, attraverso la formula di un prestito oneroso per 5-6 milioni di euro, e un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni pari a 20 milioni di euro.

Negli ultimi giorni il giocatore uruguaiano è stato accostato anche ad altre due società inglesi, come Leeds e West Ham.