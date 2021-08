La telenovela Romelu Lukaku starebbe per volgere al termine. L'attaccante belga pare sempre più lontano dall'Inter e si appresta a far ritorno a Londra. Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter avrebbe accettato l'ultima offerta del Chelsea, circa 115 milioni di euro cash, cifra inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative, dato che nei scorsi giorni si era parlato di 120 milioni più una contropartita tecnica.

A nulla dunque sembrano servite le contestazioni dei tifosi nerazzurri che prima attraverso i social, e poi recandosi fisicamente in Viale della Liberazione, avevano attaccato la proprietà con frasi come: "Siete al capolinea" e "Zhang, the time is over".

Lukaku verso il Chelsea per 115 milioni

La storia d'amore tra Inter e Lukaku è destinata a terminare dopo due stagioni. Il classe 1993 infatti ha accettato la ricca offerta del Chelsea di 12 milioni a stagione più bonus, decisione che ha fatto insorgere il popolo nerazzurro, il quale si è sentito tradito, considerando che l'attaccante belga a fine stagione aveva più volte espresso pubblicamente la volontà di restare e di continuare a vincere con la maglia nerazzurra.

L'Inter incasserà dalla cessione di Romelu 115 milioni di euro, ottenendo una plusvalenza di circa 60 milioni. Lukaku era stato l’acquisto più costoso della storia del club nerazzurro, ora diventerà la cessione più redditizia di sempre nella storia della Serie A.

Lukaku, pressoché certo del trasferimento in Inghilterra, ha chiesto a Simone Inzaghi di non allenarsi e di non partire alla volta di Parma per il match amichevole tra i ducali e i nerazzurri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, si stanno già organizzando le visite mediche per i prossimi giorni. I due club stanno ultimando gli ultimi dettagli burocratici, poi sarà il momento degli annunci e delle foto di rito con la nuova maglia.

Dzeko e Zapata per il dopo Lukaku

Sta per compiersi un 'balletto' di attaccanti che potenzialmente può garantire un doppio arrivo in casa Inter, che andrebbe ad incassare una somma totale di 115 milioni di euro per l'ex United.

Marotta e Ausilio sono già a lavoro per capire chi sarà il nuovo attaccante dell'Inter. Il budget da reinvestire tuttavia sarà di soli 50 milioni, cifra che dovrebbe comunque bastare per portare alla corte di Inzaghi Duvan Zapata e Edin Dzeko.

L'Inter avrebbe quasi raggiunto l'intesa con l'Atalanta per il colombiano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da 35-40 milioni di euro. Il calciatore invece dovrebbe firmare un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. La Dea andrebbe a sostituire Zapata proprio con un giocatore del Chelsea: Tammy Abraham, il quale con l'arrivo di Lukaku non troverebbe spazio nelle gerarchie di Tuchel. Oltre a Zapata, l'Inter avrebbe quasi chiuso anche per Dzeko. Il giocatore della Roma avrebbe accettato un biennale da circa 5 milioni a stagione.