Nelle ultime ore, Hamza Rafia ha lasciato la Juventus per trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto allo Standard Liegi. Il trequartista tunisino quindi è pronto per una nuova esperienza professionale nel campionato belga. Rafia ha voluto ringraziare la Juventus per le ultime due stagioni disputate in bianconero, dove il giocatore ha avuto la possibilità di allenarsi con grandi giocatori. Utilizzando il suo account Instagram, il nazionale tunisino ha dichiarato: "Ci tengo a ringraziare la Juventus per avermi permesso di giocare i miei primi minuti in prima squadra e segnare anche il mio primo gol".

La Juventus, in questi giorni, ha ufficializzato due importanti acquisti, Kaio Jorge e Manuel Locatelli che probabilmente parteciperanno già alla trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese nella prima giornata di campionato prevista domenica 22 agosto alle ore 18:30. La società bianconera però è molto attiva anche sulle cessioni, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Oltre al citato Rafia, di recente, infatti, à stata ufficializzata la cessione in prestito al Parma di Felix Correia, dopo i trasferimenti di Di Pardo al Vicenza e di Frabotta al Verona.

Rafia ringrazia la Juventus e i tifosi per tanti messaggi ricevuti

Nel post pubblicato su Instagram, Rafia ha aggiunto: "Potermi allenare tutti i giorni con grandi giocatori mi ha permesso di crescere molto e imparare tanto, dentro e fuori dal campo".

Il trequartista algerino ha voluto ringraziare anche tutti i tifosi per i messaggi di ringraziamento ricevuti. Arrivato nell'estate 2019 dal Lione, Rafia ha fatto parte per due stagioni della Juventus under 23, conquistando anche una Coppa Italia di Serie C con la seconda squadra bianconera. Ha anche giocato in prima squadra, nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021 contro il Genoa.

Suo il gol decisivo del 3 a 2 ai tempi supplementari che ha permesso alla Juventus di qualificarsi ai quarti di finale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni in questi ultimi giorni di calciomercato. Potrebbe essere ceduto Radu Dragusin per dargli la possibilità di giocare titolare in una società di Serie A.

Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto del Cagliari. Dragusin dovrebbe essere sostituito come quinto centrale da Koni De Winter, che giocherà anche nell'under 23. La società potrebbe effettuare altre cessioni qualora arrivassero offerte importanti. Uno dei possibili partenti è Aaron Ramsey, che però in questo momento non ha ricevuto offerte concrete. Il centrocampista gallese, infatti, costa molto di cartellino, ma soprattutto di ingaggio: circa 7 milioni di euro a stagione.