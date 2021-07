L'inizio della nuova stagione di Serie A si avvicina. Nel frattempo le squadre continuano ad allenarsi nei rispettivi ritiri, tra rifiniture e amichevoli, senza dimenticare gli affari di mercato. L'Inter è una delle protagoniste di questa sessione di trasferimenti.

I nerazzurri cercano ancora il sostituto di Hakimi. Oltre a Bellerin, nome ricorrente sul taccuino di Marotta, sarebbe spuntato anche quello di Marcos Alonso del Chelsea. Tutto, però, è ancora fermo. Simone Inzaghi ha bisogno di rinforzi non solo nel reparto difensivo, ma anche in quello offensivo.

Lukaku è appena rientrato a Milano, adesso si attende anche Lautaro, ma c'è bisogno di ulteriori rinforzi. A centrocampo nelle ultime ore verrebbe valutato il profilo del bosniaco Miralem Pjanic.

Inter: Pjanic ultima idea di mercato

Tra i tanti nomi valutati in questo primo mese di mercato ci sarebbe Miralem Pjanic. Il bosniaco, che milita nel Barcellona, non rientrerebbe più nei piani di Ronald Koeman. La società, dunque, starebbe cercando una soluzione migliore per il giocatore. Il PSG spinge forte, ma la pista che lo porterebbe in Italia sarebbe quella meno impervia. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus. La società bianconera è ben conosciuta da Pjanic, visto che vi ha militato per quattro stagioni dal 2016 al 2020.

Inoltre Massimiliano Allegri lo apprezza e lo preferirebbe ad Arthur, che non è mai riuscito a incidere nella passata stagione (e peraltro sarà fuori per infortunio fino all'autunno). A bloccare una probabile trattativa sarebbe l'ingaggio del bosniaco: 7 milioni a stagione, una cifra non proprio abbordabile per i club di Serie A.

Ma alcune indiscrezioni affermano che il centrocampista sarebbe disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare sui campi italiani. Ecco perché fra le varie squadre che ci starebbero provando vi sarebbe anche l'Inter.

Inter: può arrivare Pjanic se parte Vidal

Il bosniaco sarebbe l'oggetto del desiderio di Beppe Marotta, che lo conosce molto bene da quando i due erano insieme alla Juventus.

L'Inter, però, dovrà prima fare cassa per poterlo tesserare. L'unico modo è vendere degli esuberi o i giocatori con un ingaggio costoso e non funzionali alla squadra. Uno su tutti è Arturo Vidal che nell'ultima stagione si è visto poco e ha spesso deluso. Liberarsi del cileno significa risparmiare su un ingaggio di 6 milioni di euro, per poter poi provare a piazzare il colpo dell'estate con l'ingaggio di Pjanic.