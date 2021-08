Dalla maglia bianconera alla "camiseta blanca". Sarebbe questo, secondo la stampa spagnola, il pensiero che starebbe frullando nella testa di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è rientrato dalle vacanze ed è tornato a Torino per allenarsi agli ordini del "ritrovato" Massimiliano Allegri alla Continassa per preparare la stagione 2021-2022. Nonostante ciò, pare che il 36enne lusitano non sia ancora così sicuro di restare alla corte della Vecchia Signora.

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved continua a rassicurare l'ambiente: "Cristiano Ronaldo è un nostro calciatore, ha ancora un anno di contratto e siamo molto felici di averlo con noi".

L'allenatore Allegri assicura: "CR7 è tornato con entusiasmo". Eppure, ad oggi, sembra che nella mente del calciatore non ci sia l'assoluta certezza di proseguire la sua avventura in bianconero fino alla naturale scadenza del contratto, ovvero nel giugno del 2022.

La testata spagnola As, infatti, sostiene che il cinque volte Pallone d'Oro sia ancora in attesa dell'opportunità giusta per salutare la Juventus già in questa sessione del mercato estivo. Tuttavia, più passa il tempo e più per lui starebbe diventando difficile trovare uno spiraglio per cambiare aria, e soprattutto per tornare al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo: il Psg ma soprattutto il Real Madrid sarebbero nei suoi pensieri

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarebbe legato a quello di Kylian Mbappé.

Il centravanti francese vorrebbe andar via già quest'estate dal Paris Saint-Germain per accasarsi al Real Madrid. Qualora si verificasse questo trasferimento, ovviamente le porte della "casa blanca" resterebbero chiuse per CR7, mentre potrebbero aprirsi quelle del Psg che potrebbe andare su di lui per colmare il vuoto lasciato in organico dal bomber transalpino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Invece, se da Parigi dovessero riuscire a respingere gli assalti di Florentino Perez a Mbappé, allora il fuoriclasse portoghese potrebbe continuare a cullare il sogno di tornare a essere un protagonista della Liga. Il presidente del Real Madrid già qualche mese fa ha chiarito che da parte del suo club non c'è l'intenzione di andare a trattare il ritorno di CR7.

L'ingaggio di Carlo Ancelotti per la panchina (si tratta anche in questo caso di un ritorno) potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il tecnico emiliano ha un ottimo feeling con Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo, dal canto suo, ha sempre ammesso che Ancelotti è stato uno degli allenatori più bravi che abbia avuto in carriera. Quest'intesa, dunque, terrebbe accesa la speranza del campione di Madeira di poter rientrare a Madrid, anche se ad oggi si tratta comunque di un'ipotesi remota, perché i dirigenti dei blancos avrebbero in mente solo Mbappé come obiettivo di mercato per l'attacco.