Sono giorni importanti per la Juventus in tema mercato. Si sta lavorando infatti non solo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ma anche alle situazioni contrattuali dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano Cristiano Ronaldo, Cuadrado e Paulo Dybala. Il portoghese dovrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera alla fine della prossima stagione, il colombiano invece a breve dovrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2023. E' atteso in questi giorni anche l'incontro fra l'agente sportivo di Dybala Jorge Antun e la società bianconera.

Ci sarebbe ottimismo nei confronti di una permanenza dell'argentino, che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale da circa 10 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026. Se però non dovesse esserci il prolungamento, Dybala potrebbe lasciare la Juventus durante questo Calciomercato estivo. A tal riguardo si parla dell'argentino come possibile sostituto di Messi al Barcellona. La proprietà del Psg sui social ha già confermato il trasferimento del classe 1987 nella società francese.

Dybala potrebbe trasferirsi al Barcellona, Dembélé possibile contropartita tecnica

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona potrebbe sostituire Messi con Dybala. L'argentino della Juventus qualora non dovesse prolungare il suo contratto con i bianconeri potrebbe lasciare Torino anche perché c'è rischio di perderlo a parametro zero a giugno 2022.

La società catalana potrebbe offrire come contropartita tecnica Dembélé, giocatore gradito ai bianconeri. Da diverse stagioni infatti si parla di un interesse concreto della Juventus per il francese, che potrebbe quindi concretizzarsi durante questo calciomercato estivo. L'eventuale scambio di mercato però potrebbe definirsi solo nel caso in cui Dybala non dovesse trovare l'intesa contrattuale con la Juventus.

La volontà delle parti sembra quella di proseguire insieme, per questo tale indiscrezioni di mercato non trova molte conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il mercato della Juventus

La Juventus prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per il centrocampo. I giocatori graditi dalla società bianconera sono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli.

Il giocatore del Barcellona potrebbe arrivare in prestito gratuito o eventualmente a parametro zero. La società catalana infatti potrebbe concedere gratis il cartellino di Pjanic considerando la situazione economica difficile. Per quanto riguarda invece il nazionale italiano è atteso l'incontro fra Sassuolo e Juventus per provare a trovare un'intesa sul prezzo di mercato.