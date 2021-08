La Juventus, nelle prossime settimane, proverà a chiudere alcune trattative di mercato. In particolare, il club bianconero vorrebbe provare a prendere due centrocampisti. Il primo nome è quello di Manuel Locatelli e il secondo è quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco, però, potrebbe aspettare la cessione di Aaron Ramsey e in questo senso ci sarebbe un'apertura per una partenza del gallese. Per questo motivo ci sarebbe più fiducia per la chiusura della trattativa con il Barcellona per Pjanic. Mentre per quanto riguarda Manuel Locatelli, al momento, la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo sarebbe in una fase di stallo.

La Juventus lavora sul mercato

La Juventus, nelle prossime settimane, spera di poter regalare un paio di centrocampisti a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista resta quello di Manuel Locatelli ma per vedere il centrocampista classe '98 in bianconero dovrà sbloccarsi la trattativa con il Sassuolo. Per ora la Juventus è ferma sui 32 milioni tra prestito e diritto di riscatto. Il Sassuolo, invece, vorrebbe circa 35 milioni. Adesso resta da capire se le parti si risentiranno a breve oppure no. Mentre il giorno giusto per sbloccare la trattativa Pjanic potrebbe essere domani 8 agosto. Infatti, la Juventus sarà a Barcellona per giocare il trofeo Gamper. Nella giornata di oggi 7 agosto il presidente Andrea Agnelli, accompagnato da Marco Storari è sbarcato proprio in Catalogna.

Dunque, chissà che presto non possano arrivare delle novità per rivedere Miralem Pjanic in bianconero.

Allegri prepara il trofeo Gamper

Mentre la dirigenza cerca di risolvere alcune questioni legate la mercato, Massimiliano Allegri lavora sui canali della Continassa per preparare la partita contro il Barcellona. In questo match, la Juventus si affiderà al tridente formato da Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Per CR7, quella contro il Barcellona, sarà la prima delle due amichevoli estive prima dell'inizio del campionato. Oltre, a Cristiano Ronaldo si rivedrà probabilmente anche Rodrigo Bentancur e al suo fianco ci sarà Weston McKennie. A completare il centrocampo potrebbe esserci Aaron Ramsey. In difesa, invece, ci sarà spazio per Matthijs De Ligt che dovrebbe essere affiancato da Daniele Rugani visto che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono appena rientrati.

Entrambi i difensori potrebbero essere tenuti a riposo. Mentre Federico Chiesa e Federico Bernardeschi dovrebbero giocare qualche minuto. Per la Juventus quello contro il Barcellona sarà un test importante soprattutto per mettere minuti nelle gambe in vista della partita del 22 agosto contro l'Udinese alla Dacia Arena.