La società dell'Inter continua a riflettere sul da farsi di fronte alle offerte del Chelsea per Romelu Lukaku. Il club londinese attualmente si è spinto fino a 110 milioni di euro, ma i nerazzurri attenderebbero un'offerta più alta per dare il placet definitivo al trasferimento.

Rabbia dei tifosi per la possibile cessione di Lukaku, per Zhang 'the time is over'

I tifosi dell'Inter nelle giornate scorse hanno espresso il proprio disappunto per la possibile cessione del giocatore belga, considerato come una figura di riferimento per la squadra nerazzurra.

Diversi esponenti della tifoseria nerazzurra hanno appeso dei cartelli al di fuori della sede della società a Milano, con scritte contro Suning come: "Siete al capolinea".

Mentre la Curva nord nella serata si è fatta sentire con uno striscione molto duro nei confronti della dirigenza dell'Inter, riportante la scritta: "Zhang, the time is over".

L'Inter ora riflette su quello che sarà il futuro se dovesse partire Lukaku, cosa che potrebbe effettivamente accadere se il Chelsea dovesse spingersi a offrire 130 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.

Se Lukaku va al Chelsea l'Inter punta Duvan Zapata

L'Inter starebbe già cercando sul mercato un valido sostituto di Lukaku: stando a varie indiscrezioni il primo nome in cima alla lista degli acquisti del DS Beppe Marotta, vi sarebbe l'attaccante colombiano, ex Napoli e Sampdoria, Duvan Zapata, attualmente nell'Atalanta di Gianpiero Gasperini.

L'Atalanta valuta il giocatore circa 45-50 milioni ma sarebbe pronta a trattare per la cessione.

Ci sarebbero offerte anche per De Vrij

Oltre a Lukaku anche un altro titolarissimo dell'Inter avrebbe diversi estimatori: il difensore olandese classe '92 Stefan De Vrij.

Molte big d'Europa hanno messo gli occhi sul difensore nerazzurro.

Secondo alcune indiscrezioni anche la Juventus sarebbe stata pronta a offrire 40 milioni di euro per portare il giocatore a Torino, ma l'Inter si è opposta a questa trattativa in quanto non vuole rinforzare una rivale per il titolo italiano, e avrebbe chiesto all'agente del giocatore Mino Raiola che l'eventuale trasferimento venga fatto solo verso altri campionati.

In particolare ci sarebbe l'interesse di tre club inglesi: il Tottenham che vuole continuare a rinforzare il reparto difensivo in seguito agli acquisti di Romero e Gollini, il Chelsea e il Leicester.