La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato e già dai prossimi giorni sono attesi i primi acquisti ufficiali del Calciomercato estivo. Ha già effettuato le visite mediche Kaio Jorge, che dovrebbe iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera dalla prossima settimana. Si attendono novità anche a centrocampo, si cerca, infatti, qualità sulla mediana. I preferiti rimangono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il giocatore del Barcellona sarebbe vicino ai bianconeri in prestito gratuito, si attende anche l'incontro decisivo con il Sassuolo per il nazionale italiano.

La Juventus, però, valuta anche delle alternative importanti per il centrocampo. Come scrive la stampa spagnola, uno dei giocatori particolarmente graditi dalla società bianconera è Toni Kroos. Il tedesco non sarebbe così certo di una permanenza al Real Madrid. Non è un caso che si parli di un interesse concreto della società spagnola per il nazionale italiano Nicolò Barella. Ancelotti, infatti, avrebbe individuato nel giocatore dell'Inter il rinforzo ideale per il centrocampo del Real Madrid.

Dalla Spagna: il Real Madrid potrebbe sostituire Kroos con Barella

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, il Real Madrid starebbe lavorando all'acquisto di Nicolò Barella.

Potrebbe finanziarlo cedendo Toni Kroos, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Il centrocampista tedesco potrebbe trasferirsi alla Juventus, alla ricerca di rinforzi utili per il centrocampo. La società spagnola starebbe proseguendo il ringiovanimento della rosa iniziato già da diverse stagioni e che ha portato alle partenze anche di Varane e Sergio Ramos.

A questi potrebbe aggiungersi anche Toni Kroos: la trattativa, però, sarebbe molto difficile non solo per il costo del cartellino del tedesco ma anche per quello dell'ingaggio.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato lanciata dalla stampa spagnola in merito ad un possibile acquisto di Kroos da parte della Juventus non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Anche perché la società bianconera dovrebbe spendere circa 40 milioni di euro per il cartellino di un giocatore che ha 31 anni. Inoltre ha un ingaggio pesante di circa 10 milioni di euro a stagione. Sembra quindi difficile che possa concretizzarsi tale trattativa di mercato. Più probabile invece che la Juventus possa acquistare Pjanic e Locatelli per il centrocampo. Si attende, però, l'arrivo anche di un difensore centrale dopo la cessione di Demiral all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Si è parlato di Milenkovic della Fiorentina ma il difensore sarebbe vicino al West Ham. La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Pezzella, compagno di squadra del difensore serbo.