La Juventus è attesa da giorni importanti in tema calciomercato. L'addio inaspettato di Cristiano Ronaldo ufficializzato di recente (si è trasferito al Manchester United) porterà la società bianconera ad acquistare probabilmente una punta. Oltre a questa potrebbe arrivare un centrocampista di qualità, bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. La cessione inaspettata di Cristiano Ronaldo se da una parte rappresenta una perdita dal punto di vista tecnico alleggerisce in maniera evidente il monte ingaggi dando sollievo anche al bilancio d'esercizio.

Difficile però aspettarsi grandi investimenti in questi ultimi giorni di mercato. Più probabile che la società bianconera decida di posticipare al 2022 grandi acquisti. Uno dei giocatori maggiormente graditi rimane Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Potrebbe essere proprio il francese l'acquisto di qualità della prossima stagione, anche perché potrebbe arrivare a parametro zero.

Pogba possibile acquisto a parametro zero nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Paul Pogba la prossima stagione sfruttando la possibilità di acquistarlo a parametro zero. Il centrocampista francese sarebbe un investimento sostenibile in quanto la società bianconera ha ceduto recentemente Cristiano Ronaldo alleggerendo in maniera evidente il monte ingaggi.

Inoltre fra l'agente sportivo del centrocampista Mino Raiola e la società bianconera c'è un ottimo rapporto professionale che potrebbe facilitare l'approdo di Pogba a Torino. Rapporto che potrebbe essere consolidato nei prossimi giorni considerando che la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Moise Kean (altro giocatore gestito da Raiola).

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire all'Everton (proprietaria del cartellino del nazionale italiano) un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare anche un acquisto a centrocampo. Sono diversi i nomi avvicinati alla società bianconera.

Si è parlato di un interesse concreto per Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko del Tottenham, per Miralem Pjanic del Barcellona e per Aurelien Tchouameni del Monaco. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Il centrocampista belga arriverebbe a prezzo agevolato, si parla di un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.