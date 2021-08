Nella serata di ieri è saltata fuori la notizia che era nell'aria già da qualche giorno, Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus in questa sessione di Calciomercato estiva. A tre anni dall'arrivo nella nostra Serie A, il talento portoghese ha deciso di salutare il campionato italiano.

Ronaldo vola verso Manchester, è derby tra 'Citizens' e 'Red Devils' per CR7

Nella giornata di ieri, la società bianconera ha dato il via libera alla cessione di Cristiano Ronaldo, ma una cessione non a parametro zero. Infatti, la Juventus ha fatto sapere all'agente del giocatore portoghese, Jorge Mendes, di voler almeno 25-30 milioni di euro dalla cessione di CR7.

Intorno alle 9:20, Ronaldo è arrivato alla Continassa dove ha salutato la società, lo staff tecnico e i suoi compagni di squadra e alle ore 11 ha lasciato con la sua automobile il centro sportivo bianconero prima dell'inizio dell'allenamento.

Ora il giocatore attende di capire quale sarà il suo futuro, con Jorge Mendes che sta trattando con entrambi i club di Manchester per valutare l'opzione migliore per Cristiano Ronaldo. Il Manchester City sembra, però, essere l'unica squadra pronta a fare un'offerta concreta per il giocatore. Inoltre, secondo il "Corriere della Sera", i Citizens avrebbero offerto a Ronaldo un contratto di 30 milioni a stagione.

Intanto, durante la conferenza stampa di oggi, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha fatto sapere che il giocatore portoghese gli aveva già riferito di voler lasciare il club bianconero nella giornata di ieri.

Poco dopo le ore 14, Cristiano è stato avvistato all'aereoporto di Caselle, pronto a salutare Torino con un volo privato in direzione Lisbona.

I sostituti di Cristiano Ronaldo alla Juventus

La Juventus ora è a lavoro per trovare un sostituto di Ronaldo in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo le ultimissime voci di mercato la Juve starebbe pensando ad un ritorno in bianconero di Moise Kean, che due anni fa lasciò il club piemontese per trasferirsi all'Everton.

I dirigenti juventini hanno però individuato anche altre due alternative: Raspadori e Scamacca.

Nei giorni scorsi, erano stati fatti anche altri nomi come Gabriel Jesus che, vista la difficoltà della trattativa, non si trasferirà almeno per il momento, oltre a Mauro Icardi. Proprio su quest'ultimo continuano ad esserci rumors di mercato che parlano semplicemente di un sondaggio fatto dalla Juventus.

La società bianconera, nelle vesti di Cherubini, vorrebbe chiudere in massimo 48 ore il trasferimento di Kean a Torino e poi puntare su Scamacca o Icardi verso l'ultimo giorno di mercato. Il motivo di questa scelta è molto semplice, infatti la Juventus attraverso la cessione di Cristiano Ronaldo risparmierà ben 50 milioni di euro con l'ingaggio. Questa somma di denaro potrebbe essere reinvestita sul mercato per il doppio colpo in attacco.