La Juventus nelle ultime ore è riuscita a definire l'acquisto di Manuel Locatelli. Una trattativa di mercato durata circa due mesi e che si è concretizzata sulla base di un prestito di due anni gratuito più obbligo di riscatto di circa 35 milioni di euro. Il nazionale italiano potrebbe essere l'ultimo acquisto del Calciomercato estivo per la Juventus dopo l'arrivo di Kaio Jorge. Un ulteriore investimento potrebbe definirsi qualora dovessero concretizzarsi alcune cessioni. Ad esempio si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey. In tal caso potrebbe essere sostituito da Aaron Ramsey, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito gratuito.

Negli ultimi giorni però si parla anche di altre due possibili cessioni. Daniele Rugani potrebbe trasferirsi al Napoli in caso di cessione di Manolas da parte della società campana. Cristiano Ronaldo invece potrebbe lasciare la società bianconera ad un anno dalla scadenza del suo contratto prevista a giugno 2022. Il portoghese potrebbe essere il sostituto al Paris Saint Germain di Kylian Mbappé. La punta francese infatti potrebbe trasferirsi al Real Madrid per circa 120 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato Icardi-Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe definire l'acquisto di Kylian Mbappé durante questo calciomercato estivo. Il francese sarebbe considerato il rinforzo ideale per il settore avanzato spagnolo.

La punta ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Di conseguenza potrebbe essere ingaggiato a parametro zero alla fine della prossima stagione. Il Real Madrid però potrebbe anticipare il suo approdo in Spagna pagando circa 120 milioni di euro il suo cartellino. Il sostituto di Mbappé potrebbe essere Cristiano Ronaldo, che andrebbe a formare un tridente di qualità con Messi e Neymar.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paris Saint Germain potrebbe offrire per il portoghese il cartellino di Mauro Icardi.

Il mercato della Juventus

L'argentino con l'arrivo di Messi sarebbe considerato una riserva. Per questo potrebbe lasciare la società francese per andare a giocare in una società che lotta per vincere. Fra l'altro Icardi piace molto a Massimiliano Allegri.

Già nel 2016 sarebbe potuto diventare un giocatore bianconero. Alla fine però la Juventus decise di acquistare Gonzalo Higuain dal Napoli. La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni oltre a quelle eventuali di Rugani e Cristiano Ronaldo. Diversi giovani potrebbero infatti andare a giocare titolare. Radu Dragusin potrebbe trasferirsi in prestito al Cagliari. Il trequartista algerino Hamza Rafia sarebbe vicino al trasferimento allo Standard Liegi, che gioca nel campionato belga.