Dopo giorni di attesa e settimane di tira e molla fra Juventus e Sassuolo si è conclusa in maniera positiva l'operazione che porta in bianconero il centrocampista Manuel Locatelli.

Il giocatore domani 18 agosto sarà a Torino per effettuare le visite mediche, poi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del trasferimento.

Manca solo l'ufficialità, ma sostanzialmente Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus Nella giornata di oggi è stato perfezionato l'accordo definitivo con il Sassuolo.

Il centrocampista infatti, si legherà con il club di Allegri in prestito per due anni, con obbligo incondizionato di riscatto che scatterà nel girone di ritorno del 2022-2023. Il costo totale dell' operazione è di 35 milioni, cifra che alla fine ha messo d'accordo tutti.

Nella mattinata di domani, mercoledì 18 agosto, sono in programma le visite mediche, poi il giocatore dovrebbe firmare il contratto.

Allegri così avrà a disposizione per la prima giornata di campionato il centrocampista che mancava, l'uomo giusto per dare le geometrie al reparto, permettendo anche a Ramsey può tornare nella sua posizione naturale.

Dopo Locatelli la Juve potrebbe provare a chiudere per Pjanic

Non è detto che in bianconero possa arrivare solo Locatelli, infatti la Juventus - secondo alcune indiscrezioni - vorrebbe chiudere anche per Miralem Pjanic.

Il bosniaco tornerebbe volentieri a Torino, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri.

Il Barcellona lo libererebbe a parametro zero dato che deve diminuire il monte ingaggi, il problema però riguarda appunto lo stipendio del calciatore: Pjanic in Spagna percepisce ben otto milioni e mezzo, una cifra troppo alta per le casse della Juventus.

Bisognerebbe che il giocatore accettasse una riduzione di almeno due milioni affinché l'affare possa andare in porto.

Le indiscrezioni su Ronaldo e la conferma di Dybala

Intanto nelle scorse ore sono arrivate delle indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo. Un rumor circolato in Spagna accostava l'attaccante di Madeira al Real Madrid: tale voce era stata diffusa da Edu Aguirre, giornalista e da anni amico del campione portoghese.

Sul tema è però prontamente intervenuto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in un tweet: “Cristiano è una leggenda di questo club e ha tutto il mio amore e il mio rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti”. Altre indiscrezioni circolate in giornata parlano invece di un presunto interesse per CR7 da parte del Manchester City.

Chi pare invece pressoché sicuro della conferma è Paulo Dybala, il quale dovrebbe essere il punto di riferimento in attacco di Allegri, il quale infatti crede molto nell'argentino. Da giorni circola la voce di un possibile rinnovo del contratto fra la "Joya" e il club piemontese, al fine di blindare il giocatore.