Da settimane si parla di una presunta insoddisfazione da parte di Cristiano Ronaldo in merito alla sua permanenza alla Juventus anche la prossima stagione. Nonostante Nedved abbiamo confermato che rimarrà in bianconero, Cristiano Ronaldo starebbe valutando l'addio alla Juventus. Dipenderà però dalle offerte che arriveranno, anche perché il giocatore guadagna circa 30 milioni di euro a stagione. Un ingaggio che sarebbe poco sostenibile per gran parte delle società calcistiche europee. Si era parlato fino a qualche settimana fa di un interesse concreto del Manchester United e del Paris Saint Germain per il giocatore, che però non si è concretizzato.

Secondo la stampa spagnola, però, ci sarebbe la possibilità di un suo ritorno al Real Madrid qualora la società madrilena non riuscisse ad acquistare Kylian Mbappé. La punta francese è in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Paris Saint Germain e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale. La società francese potrebbe tenerlo, anche a costo di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Proprio questa decisione potrebbe facilitare l'eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo vorrebbe trasferirsi al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus. Gradirebbe un ritorno al Real Madrid, anche perché attualmente sarebbe rimasta l'unica società che potrebbe essere interessata al suo acquisto.

Il Manchester United, infatti, dopo aver pensato di investire sul portoghese, ha deciso di acquistare Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Il Paris Saint Germain vorrebbe tenere Mbappé. Cristiano Ronaldo vorrebbe ritornare al Real Madrid anche perché ritroverebbe un tecnico con il quale ha vinto la decima Champions League della storia del Real Madrid.

Ci si riferisce a Carlo Ancelotti, con il quale ha costruito negli anni un rapporto di stima professionale ed umana. Il presidente Florentino Perez però preferirebbe acquistare la punta Mbappé, molto più giovane del portoghese. Cristiano Ronaldo potrebbe essere l'alternativa al francese qualora dovesse rimanere al Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe a breve ufficializzare l'acquisto di Kaio Jorge. La conferma è arrivata anche dal Santos, società proprietaria del cartellino del brasile, che ha recentemente dichiarato di aver trovato un'intesa economica sulla valutazione di mercato del giocatore. Qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo, arriverà probabilmente oltre a Kaio Jorge un giocatore importante per il settore avanzato.