La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come tecnico della Juventus ha regalato diversi spunti interessanti in tema mercato. Il toscano ha sottolineato di puntare molto su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese dovrebbe quindi rimanere alla Juventus almeno un'altra stagione, rispettando il contratto fino a giugno 2022. Dalla prossima stagione, poi, la società bianconera potrebbe invece decidere di acquistare una punta giovane che possa rappresentare il presente e il futuro del settore avanzato bianconero.

Uno dei giocatori preferiti sembra essere Erling Haaland, centravanti norvegese che la prossima stagione potrebbe lasciare il Borussia Dortmund per circa 75 milioni di euro grazie a una clausola rescissoria presente sul suo contratto, che scatterà dall'estate 2022.

Fra l'altro, secondo la stampa spagnola, la società bianconera avrebbe una competitor in meno riguardo l'eventuale acquisto della punta norvegese, in quanto il Real Madrid non sarebbe più interessato.

Mbappé possibile acquisto del Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid avrebbe deciso di acquistare Kylian Mbappé. Se la società non ci riuscirà durante questo Calciomercato estivo, potrebbe provare ad ingaggiarlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. La punta francese infatti va in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2022. Se però non dovesse riuscire ad arrivare a Mbappé, comunque il Real Madrid non dovrebbe acquistare Erling Haaland.

Secondo la stampa spagnola la punta norvegese non sarebbe considerata un profilo ideale per il settore avanzato del Real Madrid, che invece cerca una punta più tecnica come Mbappé.

Di conseguenza la Juventus potrebbe avere una competitor in meno la prossima stagione per il giocatore del Borussia Dortmund.

Manchester United, Manchester City e Chelsea sarebbero interessate a Haaland

Di certo non mancano le società interessate a Erling Haaland. In Inghilterra il Manchester United, il Manchester City e il Chelsea potrebbero provare ad acquistarlo e non avrebbero problemi a spendere 75 milioni di euro. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea avrebbe provato ad arrivare a Haaland offrendo 100 milioni di euro al Borussia Dortmund.

La società tedesca però lo ritiene incedibile e probabilmente lo lascerà partire al massimo la prossima stagione.

Di certo con l'eventuale addio di Cristiano Ronaldo a giugno 2022 la Juventus avrebbe una maggiore forza economica per poter provare ad acquistare la punta norvegese.